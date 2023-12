Transportminister præciserer regler for studenterkørsel, så færrest muligt må deltage på vognen.

Det er slut med dj's, bartendere og elever, der enten er dumpet eller droppet ud af ungdomsuddannelsen, på studentervognene rundt i landet sommeren over.

Det siger transportminister Thomas Danielsen (V) i forbindelse med, at ministeriet har præciseret reglerne for, hvem der er velkomne på vognen og dermed også, hvem der slet ikke er.

- Studenterkørsel er en festlig tradition. Men som på ingen måde er noget, vi egentlig ønsker flest mulig foretager sig, siger han med henvisning til, at der ikke leves op til særlig mange trafiksikkerhedsmæssige hensyn.

Men da det er en traditionsbunden ting at køre i vognen med en eventuel fløjte i munden, ølbong i hånden og musik på ladet, tages der hensyn ved at sige, at de ganske få personer, som traditionen tro skal køre i vognen, får lov, lyder det fra ministeren.

Han siger, at der tidligere har været stillet spørgsmålstegn ved, hvem der egentlig må deltage, når vognen kører rundt med de unge studerende.

- Det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt, hvis man kan være i tvivl om, hvad reglerne er, og derfor præciserer vi, at de, der kan køre studenterkørsel, det er de, der har gennemført en ungdomsuddannelse af minimum to års varighed og deres eventuelle handicaphjælpere, siger han.

Spørgsmål: Skal i bestemme, hvis en klassekammerat for eksempel er dumpet, om den person må få lov til at være en del af det fællesskab og komme med eller ej?

- Det er kun for dem, der har gennemført en ungdomsuddannelse af minimum to års varighed, der kan opholde sig på ladet under kørslen og eventuelt hjælpere til de, der er handicappede, siger Thomas Danielsen og påpeger, at hvis man er dumpet, har man ikke gennemført en ungdomsuddannelse.

Han understreger, at det også tidligere har været det, der har været meningen med de tidligere regler for studenterkørsel, hvilket er det, der nu bliver præciseret fra næste år, så der ikke kan opstå tvivl.

/ritzau/