Fra næste år bliver det gjort endnu mere attraktivt at blive på arbejdsmarkedet, efter man har nået pensionsalderen.

Nogle står til at få endnu mere ud af det end andre.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Danica har gennemført en række beregninger på baggrund af den politiske aftale, der blev indgået tidligere på året.

Den aftale gør, at folkepensionen fra nytår ikke længere sættes ned, når man har indtægter fra arbejde ved siden af både folkepension og egen pension, skriver Finans.

Beregningerne fra Danica viser ifølge erhvervsmediet, at folkepensionister får en større gevinst ud af det, jo højere indtægt de har ved siden af.

Omvendt bliver gevinsten ved de nye regler lavere for de pensionister, der har en lavere indtægt ved siden af.

Til Finans forklarer Danicas cheføkonom Mads Moberg Reumert, at der kan findes en yderligere fordel ved at fortsætte med at arbejde, efter man har nået pensionsalderen, da man kan udskyde noget af sin udbetaling fra pensionsopsparingen.