Ny vejledning fratager alderdomssvækkede ældres mulighed for at sige nej til genoplivning, mener Ældre Sagen.

Svækkede ældre har fra 1. november fået dårligere muligheder for at frasige sig genoplivning i tilfælde af et hjertestop.

Det mener Ældre Sagen.

Organisationen har efter eget udsagn fået mange henvendelser fra medlemmer, som er bekymrede over en ny vejledning fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der trådte i kraft 1. november i år. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Anna Wilroth, der er seniorkonsulent i Ældre Sagen, kalder forringelsen alvorlig.

- Den nye vejledning fratager alderdomssvækkede ældre muligheden for at sige nej til genoplivning, og det er en alvorlig forringelse af den ældres selvbestemmelsesret, siger hun til avisen.

Den tidligere vejledning gav "en habil ældre borger" mulighed for - i dialog med en læge - at sige nej til at blive genoplivet, hvis der var "tydelig fremadskridende fysisk sygdom eller svækkelse".

Styrelsens nye vejledning slår derimod fast, at "almen alderdomssvækkelse" ikke giver den ældre borger mulighed for at afvise genoplivning.

Mange af Ældre Sagens medlemmer er optaget af, hvordan de får en værdig afslutning på livet, oplyser Anna Wilroth.

Interesseorganisationen vurderer samtidig, at selv hvis en ældre borger underskriver et behandlingstestamente, hvor det står angivet, er det ingen garanti.

Ove Gaardboe er overlæge og konsulent for Styrelsen for Patientsikkerhed. Han har været med til udvalgsarbejdet i forbindelse med de nye retningslinjer, og også han vurderer, at de stiller visse ældre dårligere.

- Generelt er de nye retningslinjer et fremskridt. Men lige nøjagtigt den habile borgers mulighed for at fravælge genoplivning ved hjertestop er blevet ringere, siger han til Kristeligt Dagblad.

Lægeforeningen vurderer, at det kan være svært i den enkelte situation at skelne mellem, hvad der alene skyldes alderdom, og hvad der skyldes sygdom.

Det kan ramme lægers og sygeplejerskers retssikkerhed, vurderer formand Andreas Rudkjøbing.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, vil ifølge avisen fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget på baggrund af kritikken af de nye retningslinjer.

