2700 aalborgensere ejer en benzinbil uden partikelfilter. Måske er du en af dem.

Og som reglerne er i dag, er det egentlig ikke problematisk.

Men det kan det snart blive.

Byrådspolitikerne er nemlig klar til at forbyde bilerne at køre indenfor byens miljøzone fra 1. oktober 2023.

Forslaget skal først i en 8-ugers høring, men spørger man rådmand i By og Land, Jan Nymark Thaysen (V), er de skrappere krav på vej.

»For mig at se er det et naturligt skridt. Og måske skal vi også se på knallerter i byen,« siger han og forklarer:

»For målet er at give renere luft til folk i byen, hvor vi har et forureningsproblem, og der er det altså både de gamle dieselbiler og nogle knallerter, der bidrager negativt på den konto.«

Når de nye regler træder i kraft, vil det være ulovligt for dieselbiler uden partikelfilter at køre i midtbyen.

Det betyder, at de knap 3000 bilejere, som bliver ramt, enten skal skifte bilen ud eller anskaffe sig et filter. Det koster cirka 6000 kroner.

På landsplan er der 90.000 dieselbiler uden partikelfilter – og ud over Aalborg, er en skærpning af reglerne i miljøzoner også på vej i andre større byer.

»Vi er åbne for at se på, hvordan vi kan lave implementering bedst. Hvis nu det viser sig, at der er nogle særlige udfordringer, vil vi gerne imødekomme dem efter bedste evne,« siger Jan Nymark Thaysen og fortsætter:

»Men vi har et overordnet mål om at skabe bedre rammer for aalborgensernes sundhed, og det er altså førsteprioritet.«

Er det okay at forbyde nogle biler i byerne?

Han forklarer, at man kan få tilskud af staten til et partikelfilter, hvis man har en af de omfattede biler og er i lavindkomstgruppen.

Derudover forestiller lokalpolitikeren ikke, at en af de knapper, man vil skrue på lokalt, er at åbne for kommunes lommer.

Han forestiller sig derimod, at man kan se på dispensation til særligt udvalgte, hvis de bor indenfor miljøzonen og har en dieselbil uden filter.

Alt det vil formentlig være klarere efter høringsperioden, som begynder midt i juni.