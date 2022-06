Lyt til artiklen

Sol, varme og en bilferie med familien til Sydeuropa.

Det plejer at være en halv million danskers hovedingredienser til en dejlig sommerferie sydpå.

Men et decideret bilmareridt er i vente for de mange danskere, der gerne vil nyde solens varme stråler.

Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

(ARKIV) A baby plays with his mother by the rear of their well-laden car on August 3, 2013 at a rest area in Sarge-les-le-Mans, north of Le Mans, western France. Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER

Den tyske sommer er nemlig højsæson for vejarbejde, og FDM melder derfor, at mere end 1.000 vejarbejdere vil være på de tyske motorveje, og dermed er der risiko for kødannelse på lang en række populære tyske motorveje.

Oven i det vil der i de kommende tre måneder være billigere benzin, da man har skåret afgiften. Det betyder, at tysker borgere – såvel som de danske ferieentusiaster – kan spare store summer, når de skal tanke langs de tyske motorveje hen over sommeren.

Andreas Egense, der er afdelingsleder hos Vejdirektoratet, fortæller til Finans, at de billige benzinpriser vil være ren brænde på det i forvejen store vejkaosbål.

Strækninger med risiko for kø i Tyskland: Strækninger med risiko for kø i Tyskland: Hovedveje til og fra kysterne

Storhamborg, -berlin, köln, frankfurt, - stuttgart, -münchen

A2/A3/A4 Kölner Ring

A1 Köln - Dortmund - Bremen - Lübeck

A2 Dortmund - Hannover - Berlin

A3 Oberhausen - Frankfurt - Nürnberg - Passau

A4 Kirchheimer motorvejskryds - Erfurt - Dresden

A5 Hattenbacher motorvejskryds - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

A6 Kaiserlautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Hamborg - Flensborg

A7 Hamborg - Hannover og Würzburg - Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A9 München - Nürnberg - Berlin

A10 Berliner Ring

A11 Berliner Ring - motorvejskryds Uckermark

A19 Motorvejskryds Wittstock/Dosse - Rostock

A24 Motorvejskryds Berlin - Wittstock/Dosse

A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A81 Stuttgart - Singen

A93 Motorvejskryds Inntal - Kufstein

A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 München Ring



Kilde: FDM

Ifølge ham er der ingen tvivl om, at den tyske regerings beslutning om at skære i benzinafgiften kommer til at betyde endnu tættere trafik på de tyske veje.

»Al fornuft og erfaring siger, at når prisen på goder falder, så bruger man mere af det. Og det gælder selvfølgelig også benzin. Så der vil uden tvivl komme mere trafik på de tyske motorveje, end der ville have været, hvis man ikke havde sænket afgifterne,« siger han.

Der er intet, der tyder på, at det vil komme til at afskrække de danske feriebilister. Derfor kan man forvente kø, kø og atter kø.