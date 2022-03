Mange pårørende er utrygge ved at have deres forældre på et plejehjem.

For de pårørende til beboerne på plejehjemmet Lindely i Hellerup har frygten vist sig at holde stik. Og det er ikke første gang, det sker.

For anden gang på et halvt år har Lindely fået et alvorligt påbud af myndighederne.

Det sker efter et tilsyn, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har konstateret »større problemer af betydning for patientsikkerheden« på det selvejende plejehjem.

Påbuddet fra myndighederne omfatter en række krav til Lindely om at sikre forsvarlig medicinhåndtering, relevant pleje og behandling samt opfølgning og evaluering.

Desuden skal plejehjemmet sikre tilstrækkelig journalføring og sikre en tilstrækkelig implementering af sundhedsfaglige instrukser, står der i påbuddet.

Gentoftes borgmester har tidligere erklæret sin tillid til Lindelys ledelse. Men nu har piben fået en anden lyd.

»Det er skuffende, at der fortsat er problemer, og vi ser med stor alvor på påbuddet. Vi kommer til at følge meget tæt op på de sundhedsfaglige og plejefaglige ændringer, der skal ske – og jeg har derfor indkaldt direktøren og bestyrelsesformanden på Lindely til et møde med mig og Gentofte Kommunes direktør for området,« siger borgmester Michael Fenger (K) i en skriftlig kommentar til B.T.

Plejehjemmet Lindely er et selvejende plejehjem i Gentofte Kommune. Det består af 65 plejeboliger og 9 aflastningsboliger. Arlkivfoto Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Plejehjemmet Lindely er et selvejende plejehjem i Gentofte Kommune. Det består af 65 plejeboliger og 9 aflastningsboliger. Arlkivfoto Foto: Niels Ahlmann Olesen

Baggrunden for myndighedernes seneste tilsyn er tre bekymringshenvendelser, hvor der blev rejst bekymring for de sundhedsfaglige forhold og patientsikkerheden på Lindely, samt et ældretilsyn 19. august 2021.

Det samme skete i foråret sidste år. Her henvendte en række bekymrede pårørende sig til Styrelsen for Patientsikkerhed og klagede over omsorgssvigt, usynlig ledelse og manglende rutine blandt et meget skiftende personale på Lindely.

De pårørende fik efterfølgende myndighedernes ord på, at noget var galt. 20. oktober fik Lindely udstedt et omfattende påbud med 23 krav af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Styrelsen vurderede blandt andet, at der var »gennemgående mangler i den social- og plejefaglige dokumentation« samt »manglende entydighed og overskuelighed i omsorgsjournalerne«.

Nyt påbud til Lindely Styrelsen for Patientsikkerhed har 28. februar 2022 givet påbud til Lindely. Styrelsen har påbudt Lindely: at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder udarbejdelse og implementering af en tilstrækkelig instruks herfor.

at sikre relevant pleje og behandling samt opfølgning på og evaluering heraf.

at sikre tilstrækkelig journalføring, herunder implementering af en instruks herfor.

at sikre en tilstrækkelig implementering af sundhedsfaglige instrukser. Påbuddet kan ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet. Manglende efterlevelse af påbuddet straffes med bøde, jf. sundhedsloven § 272, stk. 1, medmindre højere straf er fastsat i anden lovgivning. Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed

Henrik Nedergaard, der er direktør for erhvervsfonden Sankt Lukas Stiftelsen, som driver Lindely, understregede i kølvandet på myndighedernes kritik, at han fortsat havde tillid til plejehjemmets ledelse.

»Jeg sover fint om natten. Og det ville jeg ikke gøre, hvis jeg ikke havde tiltro til min ledelse derovre,« sagde Henrik Nedergaard til Berlingske, der gennem flere artikler havde afdækket forholdene på Lindely.

Siden da er skeletterne fortsat med at vælte ud af skabet, og direktør Henrik Nedergaard skal nu stå skoleret på borgmesterens kontor.

»Vi har arbejdet hårdt på at rette op på forholdene på Lindely og synes selv, vi står et helt andet sted, end vi gjorde, da tilsynet blev gennemført i november. Derfor er vi naturligvis meget kede af det påbud, som tilsynet nu har medført. Vi går nu i dialog med kommunen for at tale om, hvordan vi når i mål med den handleplan, vi i fællesskab har iværksat,« siger Henrik Nedergaard i en skriftlig kommentar til B.T.

Henrik Nedergaard tiltrådte som direktør for Sankt Lukas Stiftelsen i marts 2020. Bag sig har en mangeårig karriere i internationale interesseorganisationer som Røde Kors, FN og International Diabetes Federation. Foto: Pressefoto/Sankt Lukas Stiftelsen Vis mere Henrik Nedergaard tiltrådte som direktør for Sankt Lukas Stiftelsen i marts 2020. Bag sig har en mangeårig karriere i internationale interesseorganisationer som Røde Kors, FN og International Diabetes Federation. Foto: Pressefoto/Sankt Lukas Stiftelsen

Lindely er et selvejende plejehjem, der består af 65 plejeboliger og ni aflastningsboliger. Plejehjemmet blev ombygget og moderniseret i 2013, og det kan i februar i år fejre 25-års jubilæum.

Gentoftes borgmester kalder det »helt afgørende«, at kommunens ældre borgere modtager en «værdig ældrepleje med høj kvalitet«, og han understreger, at det naturligvis også gælder et selvejende plejehjem som Lindely.

»Vi skal se hinanden i øjnene og være sikre på, at vi har en fælles forståelse af, hvad vi som kommune forventer af vores plejehjem. Det er et must, at vi sikrer en tæt ledelsesmæssig opfølgning på de problemer, der er på Lindely,« siger Michael Fenger.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at påbuddet til Lindely kan ophæves, når styrelsen ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet. Manglende efterlevelse af påbuddet straffes med bøde.