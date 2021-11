Den opmærksomme ryger har nok allerede bemærket det.

I år fik cigaretpakkerne et nyt mærke, der gør opmærksom på, at de indeholder plastik, og i 2023 rammer nye EU-regler producenterne - og dermed også de danske rygere.

I England, der ikke længere er en del af EU, har de allerede taget hul på diskussionen, og regeringen har varslet, at man snart vil afholde en offentlig høring, hvor blandt andet producenter og rygere kan komme til orde, skriver The Sun.

Problemet er, at cigaretfiltre indeholder plastik, der skader miljøet, og England er derfor i fuld gang med at se, hvordan de kan begrænse problemet med skodder i naturen.

Ville du fortsætte med at ryge, hvis cigaretfiltrene forsvandt?

En løsning kan være at forbyde filtre helt.

Og det mener projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse Niels Them Kjær er en god ide.

»Jeg har tidligere været ude og argumentere for, at man skal droppe filtrene. Det giver en falsk tryghed, fordi folk tror, det reducerer risikoen, men det er ikke tilfældet.«

Samme holdning har WHO.

Niels Them Kjær peger på, at producenterne formentlig hurtigt ville finde på en anden løsning end de plastikholdige filtre.

»Men det ville fjerne den tro, nogen har på, at hvis bare de ryger med filter, så går det hele nok.«

En anden løsning kan være at hæve priserne på cigaretterne.

I 2023 skal cigaretproducenterne nemlig være med til at betale for indsamling og håndtering af cigaretskodder, og det kan medføre stigende priser.

Niels Them Kjær fortæller, at Kræftens Bekæmpelse mener, det er en god ide med højere afgift på cigaretter, men at det primære formål med at hæve priserne skal være at forhindre børn og unge i at begynde med at ryge.

Han mener, at Danmark skal kigge mod Norge, når priserne på cigaretter skal fastsættes.

»En pakke cigaretter koster i øjeblikket omkring 90 kroner i Norge. Vi vil rigtigt gerne have, vi fik norske priser, og vi kan se, at det er få børn og unge, der ryger i Norge sammenlignet med Danmark.«