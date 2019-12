Den tidligere fodboldspiller og nu slikgrossist Jacob Svinggaard har ikke bare snydt ved at undlade at betale moms og sukkerafgifter

Han forsøgte også at placere snabelen i statskassen ved hjælp af fabrikerede fakturaer.

Det viser dokumenter fra Skatteverket i Sverige, som B.T. har fået indsigt i.

Som B.T. tidligere har beskrevet, spiller den tidligere danske landsholdsspiller i fodbold Jacob Svinggaard en nøglerolle i en sag om moms- og skatteunddragelse.

Tidligere topfodboldspiller er involveret i handel med svindelfirmaer og skatteunddragelse i slikbranchen. Vis mere Tidligere topfodboldspiller er involveret i handel med svindelfirmaer og skatteunddragelse i slikbranchen.

En sag, som de danske og svenske skattemyndigheder har oprullet.

Jacob Svinggaard får måske en klokke til at ringe hos dem, der er plus 40.

Han har spillet én fodboldlandskamp i 1990 og var i en årrække profil hos FCK og i Vejle Boldklub.

Siden han smed støvlerne i 1998, har han forsøgt sig som entreprenør i blandt andet restaurationsbranchen, men uden den store succes.

Han har flere konkurser bag sig.

Senest har han været direktør i det svenske firmat Candy Garden. Som tidligere afdækket i B.T. blev slik for mere end 18 millioner kroner ifølge Skatteverket i Sverige fragtet til primært Danmark i 2016 og 2017 via firmaet med det formål at undgå at betale moms og sukkerafgifter.

Nu kan B.T. så fortælle, at Jacob Svinggaard og andre bagmænd ikke kun svindlede ved at undlade at betale dansk moms og sukkerafgifter.

Et netværk af slikbagmænd har forsøgt at unddrage sig skat. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Et netværk af slikbagmænd har forsøgt at unddrage sig skat. Foto: Liselotte Sabroe

De forsøgte også at få penge fra den danske stat gennem firmaet Scanpartner, hvor Jacob Svinggaard også var direktør.

Her købte han på papiret varer fra et andet danske firma, og bagefter bad han om at få fradrag for moms.

Men firmaet havde aldrig købt nogen varer. Handlen bestod udelukkende af nogle falske fakturaer, som indikerede, at der var foregået en handel.

»Firmaet har forsøgt at opnå et uberettiget fradrag. Hvis der er tale om en faktura på én million kroner, så udgør momsdelen 200.000 kroner, som så er gevinsten,« siger Michael Egholm, der er revisionsekspert hos Advizer Law.

»Det er den letteste måde at snyde i moms på. Det er kun, hvis man bliver udtaget til momskontrol af Skattestyrelsen, at det kan opdages. Og så skal man endda et spadestik dybere og se fakturaer, bankudskrifter med mere,« siger Michael Egholm.

Det fremgår ikke af dokumenterne fra Skatteverket, hvor stort et beløb der er tale om, eller om det rent faktisk lykkedes Jacob Svinggaard at få fradrag for moms. Men det fremgår, at det i hvert fald blev opdaget.

B.T. har taget kontakt til Skattestyrelsen i Danmark, som har fodret Skatteverket i Sverige med informationer.

Men Skattestyrelsen vil ikke udtale sig om sagen på grund af tavshedspligt.

Ud over at forsøge at få fradrag for moms solgte Svinggaards danske selskab Scanpartner slik til et tysk firma ved navn Indi Gross.

Dog kun på papiret. Ifølge Skattestyrelsens melding til de svenske myndigheder har der hverken været udveksling af varer, betaling eller andet, som indikerer, at der er foregået regulær handel.

Det firma, som Jacob Svinggaard solgte 'luft' til i Tyskland fra Danmark, deler pudsigt nok også adresse med Jacob Svinggaard.

Falske handler er som tidligere beskrevet i B.T. en del af svindlen, fordi det betyder, at myndighederne har svært ved at finde ud af, hvor slikket reelt er endt henne. Men meget af det er ifølge Skatteverket afhentet eller leveret til slikbutikker til salg i blandt andet Københavns sort.

Jacob Svinggaard har ikke været alene om svindlen. Også pant-svindleren Tarek Zaeim, der i 2017 fik en dom på tre års fængsel, har været involveret.

Sagen trækker også tråde til den kontroversielle slikgrossist David Yüksel, der er blevet dømt til at betale over en halv million kroner i løn til rumænske arbejdere, som ikke havde fået løn for at ompakke slik.

Yüksel var også manden bag et hemmeligt lager på mere end 50 paller slik, som Fødevarestyrelsen i 2012 konfiskerede i Skævinge.

I sagen om Candy Garden har Skatteverket fundet pengetransaktioner til et firma ejet af David Yüksels kone, Mette Yüksel.

Sagen om sliknetværket knyttet til firmaet Candy Garden trækker tråde til den kendte slikgrossist David Yüksel. Foto: Thomas Sjørup/Fagbladet 3F Vis mere Sagen om sliknetværket knyttet til firmaet Candy Garden trækker tråde til den kendte slikgrossist David Yüksel. Foto: Thomas Sjørup/Fagbladet 3F

Jacob Svinggaard nægter at have kendskab til skatteunddragelse i Candy Garden.

»Det må i så fald være for de modtagende virksomheders side. Det har Candy Garden som sådan ikke noget at gøre med. Der er ikke foregået skatteunddragelse i Candy Garden,« har han tidligere sagt til B.T.

Det er ikke lykkedes B.T. at få en kommentar til de falske fakturaer og forsøget på at få fradrag for moms.

Jacob Svinggaards eneste fodboldlandskamp var imod Forenede Arabiske Emirater i 1990, hvor han afløste Morten Bruun 11 minutter før slutfløjtet.

Se hele Jacob Svinggaards svar i sagen om slikfirmaet Candy Garden her: