Generer det dig, hvis du skal gå på toilettet med det modsatte køn i det offentlige rum?

Melissa Rasmussen bryder sig ikke om det, og derfor er hun utryg ved de nye unisex-toiletter i Kennedy Arkaden i Aalborg, skriver Nordjyske.dk.

»De er jo helt nye, men da jeg trådte ind ad døren var der allerede grafitti, tis på brættet og øldåser på gulvet, så det var ikke nogen rar oplevelse og derfor henvendte jeg mig også i kundeservice bagefter,« siger Melissa Rasmussen til Nordjyske.

Hun vil ikke afvise, at toiletterne fremstod ulækre, fordi mændene også benytter dem, og hun forstår ikke, hvorfor de nye toiletter skal være unisex.

Men det er der især én forklaring på, fortæller chef for Kunder & Salg I Nordjyllands Trafikselskab Mette Henriksen til B.T.

»Vi har lige renoveret, og det betyder, at vi har mindre plads, så vi kunne ikke have både mande- og dametoiletter,« fortæller hun.

På Copenhagen Business School i København har Professor Alex Klinge taget initiativ til at lave kønsneutrale skilte på alle toiletterne - dermed er det ikke længere kun dame og herrer, men alle køn, der er symboliseret på skiltene. Foto: Sofie Mathiassen Vis mere På Copenhagen Business School i København har Professor Alex Klinge taget initiativ til at lave kønsneutrale skilte på alle toiletterne - dermed er det ikke længere kun dame og herrer, men alle køn, der er symboliseret på skiltene. Foto: Sofie Mathiassen

Mette Henriksen gør også opmærksom på, at man møder unisex-toiletter mange steder i det offentlige rum. Blandt andet på restauranter.

Hun fortæller, at der er fire aflukkede båse med toiletter i Kennedy Arkaden, og så er der en fælles håndvask.

Derudover er der et handicaptoilet, man kan anvende, hvis man er utryg ved at skulle bruge fællestoiletterne.

»Vi har ikke modtaget nogle klager over, at vi har valgt, at toiletterne skal være unisex. Tværtimod har vi fået meget ros for vores faciliteter,« siger Mette Henriksen.

I kommentarsporet til artiklen på Facebook bakker flertallet også op om, at fællestoiletter er en fin ide, mens enkelte har det på samme måde som Melissa Rasmussen.

Og så er der en bruger, der gerne vil punktere myten om, at mænd skulle efterlade mere ulækre toiletter end kvinder.

'For mange år siden gjorde jeg rent og der var kvindetoiletterne altid værst', skriver Helle Bundgaard.

Chef for Kunder & Salg I Nordjyllands Trafikselskab Mette Henriksen fortæller, at området omkring de nye toiletter er videoovervåget, og så er der rengøring tre gange dagligt.

Det koster tre kroner at benytte de nye toiletter, og betalingen foregår med den kontaktløse funktion på betalingskort, fortæller Mette Henriksen, og det er også nyt.

»Tidligere brugte man mønter, men vi havde mange problemer med systemet, fordi folk puttede alt muligt andet i automaterne,« siger hun.