Chokerende, utrygt, bekymrende og katastrofalt.

Det er blot nogle af de tanker, der kommer frem hos Thomas Finke og Dorte Guldbrandt, der begge bor i den lille by Kalvehave lige ud for øen Lindholm. Øen, der fredag eftermiddag gik fra at være hjemsted for forskning af virussygdomme til fremover at skulle huse udviste kriminelle udlændinge.

»Jeg synes, det er chokerende for os her i lokalområdet. Jeg tror, der er mange, der vil føle sig utrygge ved at have sådan en flok rendende rundt. Det vil jeg også være. Det er katastrofalt for udviklingen af Kalvehave,« fortæller beboer Thomas Finke til B.T.

Fredag eftermiddag kunne regeringen og Dansk Folkeparti fortælle, at de er blevet enige om en ny finanslov. Her blev det blandt andet klart, at øen Lindholm, der ligger lige ud for Kalvehave, skal have et udrejsecenter, hvor udviste kriminelle udlændinge på tålt ophold og kriminelle afviste asylansøgere skal bo.

Thomas Fink, der bor i Kalvehave, er bekymret og chokeret, efter det torsdag eftermiddag kom frem, at han fremover skal være nabo til udviste kriminelle udlændinge og afviste asylansøgere. Foto: Privatfoto

Og da den besked kom, var Thomas Finke en rystet mand.

»Min følelse i kroppen var ikke særlig rar, da jeg fandt ud af det. Vi har været usynlige for Vordingborg Kommune i lang tid i forbindelse med udviklingen af vores område, og så får vi det her smidt i hovedet.«

»Det bekymrer mig i den grad. Hvis vi har sådan en institution i baghaven, så tror jeg vores image vil lide under det,« siger Thomas Finke.

Også Dorthe Guldbrandt, der bor i Kalvehave, var chokeret, da hun torsdag eftermiddag hørte nyheden i radioen. Faktisk troede hun i første omgang slet ikke på det.

»Jeg troede, det var en vittighed, og jeg blev med det samme ramt af en følelse af uro. Der er ingen, der har spurgt os i forhold til det, og det er virkelig ikke rart at skulle høre om det i radioen for første gang,« fortæller hun til B.T.

Dorte Guldbrandt er også sikker på, at det her vil få stor betydning for de sommerhuse og villaer, der ligger i byen.

»Tror du, der er nogen, der har lyst til at flytte herned nu? Det tror jeg ikke, der er. Vi har flere udlændinge hernede, og de er alle faldet godt til. Men dem der kommer er jo kriminelle. Vi får dem, ingen gider at have,« siger hun.

Det er dog ikke kun beboerne i Kalvehave, der ryster på hovedet over nyheden. Også borgmesteren i Vordingborg Kommune, Michael Smed (S), synes, det er en dårlig idé.

Øen Lindholm i Stege Bugt, fotograferet fra luften den 6. april 2017. Foto: Styrelsen for Dataforsyning og E

»Det er det, fordi man flytter problemet fra et sted i landet til et andet. Jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle løse nogle problemer i Jylland, men det må jeg jo kigge på,« siger borgmesteren til Ritzau.

Hans kollega i byrådet Heino Hahn fra Dansk Folkeparti er også træt af, at udrejsecenteret kommer til kommunen.

»Jeg er ked af den beslutning. Det må jeg sige. Men når det ikke kan være anderledes, må vi få det bedste ud af det,« siger Heino Hahn, der også er gruppeformand for DF i kommunen.

Af den netop præsenterede finanslov fremgår det, at de første beboere vil blive overflyttet fra Kærshovedgård til øen Lindholm i løbet af 2021.