Passagerer i metroen i København kan se frem til netværksforbindelse af høj kvalitet til efteråret.

Metropassagerer må undvære opkald og Facebook, når de rejser med de nye metrolinjer i København.

Men til efteråret kan de glæde sig til at få fuld mobildækning på turen.

Her vil der nemlig blive indført netværksforbindelse på strækningerne.

Det oplyser Metroselskabet i en pressemeddelelse.

Metroselskabet har lavet et samarbejde med teleoperatørerne 3, TDC, Telenor og Telia for at sikre "målrettet mobildækning af høj kvalitet" på de nye forbindelser i metroen i København.

I september 2019 blev 17 nye metrostationer åbnet som et supplement til de eksisterende metrolinjer.

De nye metrolinjer kører igennem hovedbanegården, Vesterbro, indre by og Nørrebro i hovedstaden.

I marts i indeværende år åbnede endnu en linje til Nordhavn og Orientkaj i København.

Men det har været højst sparsomt med netværksforbindelsen.

Anne Grethe-Foss er direktør i Metroselskabet. Hun glæder sig over, at der nu er sat en tidshorisont på, hvornår dækningen kommer.

- Der er en række udfordringer ved at skulle installere den slags følsomt udstyr i tunneler, som i forvejen er fyldt med teknisk metroudstyr.

- Det er måske også en af grundene til, at mange andre metrosystemer i Europa og resten af verden ikke har den slags installationer, siger hun i pressemeddelelsen.

Allerede til sommer forventes der dog på visse strækninger at være dækning.

Men til efteråret vil der altså være fuld dækning.

Arbejdet vil blive gennemført, mens metroen er i drift.

Det vil altså ikke skabe forstyrrelser i form af afbrydelser på linjerne.

Desuden er man opmærksom på restriktionerne under coronakrisen, understreger Metroselskabet.

Den første metrolinje åbnede i København i 2002.

/ritzau/