»Er det dig i videoen?«

Sådan kan en af beskederne være, som du modtager fra en af dine Facebook-venner. I beskeden er der også et link. Men det er hverken en video af dig eller en besked fra din ven.

Lige nu oplever flere, at de uden deres viden sender links til alle deres Facebook-venner. Det er et link, som forsøger at franarre dig dine oplysninger.

Hos CSIS Security Group ser man på det med stor alvor. Det er et problem, som man ser oftere og oftere i Danmark.

»Det har afgjort vokset sig større inden for de seneste par uger. De høstede passwords sælges til it-kriminelle, som så blandt andet bruger dem til at sprede reklamer for blandt andet investeringssvindel,« fortæller medstifter af CSIS Security Group Peter Kruse til B.T.

»Altså, hvor man tror, man investerer i bitcoins, men i virkeligheden er det hele svindel og fup.«

CSIS Security Group har selv delt flere eksempler på svindel på deres Facebook.

'Her op mod weekenden ser vi desværre endnu en bølge af uønskede beskeder, som spreder sig igennem Facebook Messenger. Der lokkes med et link, som, hvis man klikker på det, vil flytte trafikken væk fra Facebook og over på en falsk loginside,' skriver de.

'Hvis man på den falske side indtaster brugernavn og password, så anvender 'ormen' denne adgang til at spamme samme besked videre til andre venner og bekendte.'

På Facebook-siden deler de også gode råd, hvis man modtager denne type beskeder.

De gode råd: