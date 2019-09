Skandalen om mangelfuld behandling af brystkræftpatienter i Region Sjælland ser ud til at brede sig.

To kvinder - måske flere - med klare symptomer på brystkræft blev på Ringsted Sygehus visiteret til en gruppe med lavere risiko for brystkræft.

Det skriver Sjællandske torsdag.

De to kvinder, erkender Region Sjælland nu, burde have været visiteret til en gruppe med et hurtigere forhandlingsforløb.

»Vi kan se, at der er to sager i de foreløbig 14 sager, som Patienterstatningen har afgjort, hvor der er sket fejl i visiteringen.«

»Når Ringsted Sygehus fik henvisningen fra patientens praktiserende læge, var der symptomer, som betød, at kvinderne skulle have fået klinisk mammografi (alle tre undersøgelser, red.) inden for kort tid,« siger Region Sjællands koncerndirektør Leif Panduro Jensen til mediet.

Sagen har taget sit udgangspunkt i, at en lang række kvinder har fået mangelfuld brystkræftbehandling på Ringsted Sygehus i perioden 2013-2017.

Tidligere på året fik sagen konsekvenser for flere ledende personer.

Således blev Region Sjælland og ledende medarbejdere på Ringsted Sygehus sigtet i sagen.

Antallet af kvinder, som kan have fået en mangelfuld undersøgelse på Ringsted Sygehus, er oppe på 304.

Kvinderne har alle fået konstateret brystkræft, som måske kunne have været opdaget tidligere.

Retningslinjerne, når det gælder undersøgelser af potentiel brystkræft, siger, at lægen skal mærke efter, om brystet har knuder.

Desuden skal der også laves en undersøgelse med ultralyd.

Men hundredvis af kvinder, der i perioden var til undersøgelse på Ringsted Sygehus, har udelukkende fået foretaget en mammografi.

Og det kan have resulteret i, at de senere udviklede brystkræft, som kunne have været opdaget.

I maj måned resulterede skandalen i, at daværende sygehusdirektør på Ringsted Sygehus, Vagn Bach, blev fyret. Ikke mindst efter det kom frem, at årsagen til de mangelfulde undersøgelser blev begrundet med økonomi.