De kinesiske myndigheder holdt i begyndelsen af januar bevidst oplysninger om coronavirus tilbage.

Det gjorde de på trods af, at deres egne statskontrollerede laboratorier allerede havde konstateret, at den frygtede og sidenhen verdensomspændende, dødelige virus var opstået med udgangspunkt i storbyen Wuhan. Men de frigav ikke den genetiske kode til Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Og da det officielle Kina først ni dage senere, den 11. januar, rapporterede det til WHO, skete det angiveligt mere af nød end af pligt, fordi et uafhængigt laboratorium i Kinas største by, Shanghai, samme dag - stærkt imod myndighedernes vilje - valgte at lægge coronavirussets genetiske kode offentligt ud på en hjemmeside.

Det er det amerikanske nyhedsbureau AP, der er kommet i besiddelse af en række interne WHO-dokumenter, som afslører kinesernes dobbeltspil.

Et dobbeltspil, som medførte, at resten af verden ikke hurtigt nok fik den nødvendige information om covid-19 og dermed gennem mere end en uge blev frataget muligheden for at reagere og tage de nødvendige forholdsregler for at forsøge at inddæmme smitten langt hurtigere, end det skete.

Kina ventede angiveligt også 14 dage med at give konkret information om patienter og smittetilfælde.

»Vi går frem med megen lidt information. Det er tydeligvis ikke nok for at kunne lave en god planlægning,« skriver Maria van Kerkhove, som nu er WHOs leder af håndteringen af coronavirus.

WHO-dokumenterne afslører samtidig, at verdenssundhedsorganisationen også selv følte sig presset til at føre et dobbeltspil.

Udadtil lød det fra allerhøjeste sted i WHO, at Kina havde gjort et forbilledligt arbejde mod den frygtede smitte og sygdom, men indadtil var der enorme frustrationer i hovedkvarteret i Geneve over kinesernes tilbageholden af ekstrem vigtig information.

De høje herrer i WHO valgte formentligt denne fremgangsmåde, fordi skaden alligevel var sket, og at organisationen har brug for at have et fremtidigt samarbejde med ‘Riget i Midten’.

Det er de enkelte lande, der selv vælger, hvordan man vil håndtere en sundhedskrise.

WHO har således ikke mulighed for at underkende et lands måde at bekæmpe en pandemi på.

USA har hidtil været den suverænt største bidragsyder til WHO, men i protest mod, at WHO officielt har holdt hånden under og rost Kina for landets håndtering af smitten, valgte USAs præsident, Donald Trump, i sidste uge at smække kassen i og trække supermagten helt ud af sundhedssamarbejdet.

Nyhedsbureauet AP har forgæves forsøgt at få en kommentar fra WHO om de opsigtsvækkende dokumenter.

Kina fastholder, at landet har handlet helt efter bogen og i tide givet al den information videre, som man skulle.