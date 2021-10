»Meget tyder på, at det besætningsmedlem, der stod ved roret på fragtskibet 'Beaumaiden', var faldet i søvn.«

Sådan skriver nyhedssiden Maritime Danmark. Søværnet havde nemlig flere gange forsøgt at ringe det hollandske fragtskib op, inden det stødte på grund ved Bornholm.

Forsvarskommandoen oplyser til Maritime Danmark, at Søværnets Operationscenter klokken 02.55 blev klar over, at 'Beaumaiden' var 'på kollisionskurs' med Bornholm.

Det var en halv time før, fragtskibet gik på grund.

Igen klokken 03.01 forsøgte Søværnet få kontakt til skibet. Her blev opkaldene heller ikke taget.

Efter flere forsøg på at komme i kontakt med fragtskibet gik 'Beaumaiden' så på grund ved Nyker Rev.

Fragtskibet 'Beaumaiden' var på vej fra Antwerpen i Belgien til Tallinn i Estland, da det gik på grund.

Om bord var syv besætningsmedlemmer. En af dem er efterfølgende blevet sigtet, oplyser Bornholms Politi. Manden, der er i 30erne, er mistænkt for at have været påvirket af alkohol.

Bornholms Politi ønsker ikke at oplyse, hvilken stilling manden har haft på skibet.

Der er gjort flere forsøg på at trække fragtskibet fri, men det er endnu ikke lykkedes.

Ifølge politiet er skibet lastet med en form for gødning.

Der skulle dog umiddelbart ikke være en risiko for, at gødningen skulle sive ud og dermed bringe lasten i fare og i værste fald forurene farvandet omkring Bornholms vestkyst.