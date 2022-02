Lørdag var de to Ekstra Bladet-reportere, Stefan Weichert og Emil Filtenborg, på vej til ukrainske Okhtyrka for at besøge en børnehave, der angiveligt var blevet bomet af russerne.

Men pludselig blev deres reportagetur forvandlet til en dødsensfarlig situation.

Det har Ekstra Bladets chefredatør, Knud Brix, netop fortalt i TV 2-programmet Presselogen.

Da de to reportere var på vej til Okhtyrka, faldt der angiveligt en række bomber tæt på byen, og der opstod en form for panik, fortæller chefredaktøren.

Panikken resulterede i, at Stefan Weichert og Emil Filtenborg, der kørte i deres bil, pludselig blev beskudt på klos hold.

Stefan Weichert sad bag rettet og trykkede straks på speederen, men alligevel nåede de to at blive ramt af en række skud.

»Stefan har et skud, der er gået gennem ved skulderen og har brækket hans kraveben. Emil har på det her tidspunkt tre skud - et i læggen, et, som er gået gennem hans lår, og et, som har ramt ham i ryggen, hvor han har skudsikkervest på heldigvis. Men der er gået små fragmenter ind i hans ryg,« fortæller Knud Brix i Presselogen.

Ukrainske soldater i Kharkiv Foto: SERGEY KOZLOV Vis mere Ukrainske soldater i Kharkiv Foto: SERGEY KOZLOV

Reporterne kørte en kilometer væk fra gerningsstedet, men så kunne deres bil ikke klare mere efter de mange skud.

De blev herefter fragtet til et hospital, og der er Emil Filtenborg blevet opereret. Begge er ved godt mod.

I løbet af natten er de blevet rykket vestpå til den store by Polva, da der blev ved med at være kampe i området omkring Okhtyrka.

Ekstra Bladet arbejder nu intensivt på at få Stefan Weichert og Emil Filtenborg hjem, lyder det fra Knud Brix.