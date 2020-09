Politiet har i efterforskningen haft en teori om, at en eller flere gerningsmænd angreb den norske rigmandshustru Anne-Elisabeth Hagen, mens hun var i hjemmets badeværelse.

Det skriver TV 2 Norge.

Hendes mand, milliardæren Tom Hagen, er sigtet i sagen for at have dræbt sin kone i deres eget hjem – eller i hvert fald for at have medvirket til hendes drab.

Det mener norsk politi, hvorimod Tom Hagen selv påstår, at hans kone er blevet bortført af ukendte gerningsmænd.

Arkivfoto af den mordmistænkte Tom Hagen.

Den første måned efter Anne-Elisabeth Hagen forsvandt, beslaglagde politiet flere forskellige genstande fra parrets badeværelse.

På badeværelset er der fundet biologiske spor og adskillige tøjgenstande, der tilhører den 68-årige kvinde.

Badeværelset var generelt genstand for meget grundige retsmedicinske undersøgelser i starten af efterforskningen.

Ifølge TV 2 Norges oplysninger tog politiet en hvid dør, der adskiller entreen og badeværelset, samt et toiletbræt og et toiletlåg fra hjemmet.

Der er kommet nyt om det norske politis retsmedicinske undersøgelser af parrets hjem.

Der er arbejdet med kemikalier i forsøget på at sikre det biologiske spor på badeværelset. En metode, der kan afsløre selv små mængder blod på en overflade.

Under afhøringerne har Tom Hagen dog været frustreret over, at det norske politi ikke var hurtigere på stedet med de retsmedicinske undersøgelser.

Politiinspektør Agnes Beate Hemiø beretter til TV 2 Norge, at politiet ikke ønsker kommentere på disse detaljer i efterforskningen.

»Det kan være skadeligt for en efterforskning, hvis for mange detaljer fra en sag bliver offentligt kendte. For eksempel ville det være uheldigt, hvis information, der skal præsenteres i afhøringen, allerede er offentlig kendt,« udtaler hun.

I appelretten holdt beviserne mod Tom Hagen ikke, og han blev sat fri efter elleve dage i politiets varetægt. Han er stadig anklaget i sagen, men benægter at have gjort noget kriminelt.

Politiet har haft kontrol over parrets hus siden anholdelsen af Tom Hagen i slutningen april, og de har indtil videre beslaglagt huset indtil 21. september.