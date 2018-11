Dansk Energi vurderer, at det bliver nødvendigt med 700 nye vindmøller på land eller 200 på havet.

Datacentrenes energiforbrug betyder, at der skal rejses mange vindmøller, hvilket kan give menneskelige omkostninger. Sådan lyder advarslen fra flere sider.

Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten søndag.

Teknologivirksomhederne Apple, Facebook og Google er godt i gang med at etablere sig i Danmark, og Energistyrelsen vurderer, at deres samlede energiforbrug i 2030 vil være 7,5 terawatt-timer.

Det svarer til elforbruget fra 1,9 millioner danske husholdninger.

Det er allerede besluttet, at strømmen i de danske elledninger i 2030 skal være 100 procent grøn. Derfor vil der skulle bygges omkring 700 nye vindmøller på land eller 200 nye vindmøller på havet alene for at skaffe strøm til datacentrene.

Det viser beregninger udarbejdet af Dansk Energi.

Direktør i Dansk Energi Lars Aagaard understreger over for avisen, at det ikke er et lovkrav, at den grønne energi skal komme fra møller. "Men det er den billigste måde at skaffe vedvarende energi på".

Næste år tages Apples datacenter i Viborg i brug.

Der arbejdes i øjeblikket på at få opsat møller på land, som skal producere strøm til centret.

Det har skabt borgerprotester.

Og den slags vil der komme mere af, vurderer Kristian Borch, seniorforsker på DTU og ekspert i teknologiske konflikter.

- Når der skal rejses møller, er det stort set altid udefrakommende energiselskaber eller fremmede investorer, der scorer fortjenesten, og det vil med 100 procent sikkerhed skabe masser af ballade. Det er så sikkert som amen i kirken, siger han til Jyllands-Posten.

Flere vindmøller på land vil være "meget problematisk og unødvendigt", mener Danmarks Naturfredningsforening.

Og formand i Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller Henriette Vendelbo udtaler:

- Formelt set har firmaerne bag datacentrene købt en grund til centrene. Men de lægger derudover beslag på kæmpe områder til vindmøller. Det er ikke rimeligt, for møllerne har mange menneskelige omkostninger, siger hun.

Rundt i landet har det ellers skabt begejstring blandt flere borgmestre, at verdens største techgiganter vil bygge datacentre i Danmark, da det skaber job.

/ritzau/