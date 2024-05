Til årets uddeling af michelinstjerner mandag aften kan det blive etablerede restauranter, der kommer i fokus.

En økonomisk presset restaurationsbranche kan betyde, at det bliver gamle gastronomiske kendinge, der får mest opmærksomhed, når Michelinguiden mandag uddeler stjerner.

Uddelingen af årets michelinstjerner til de danske, norske, svenske og finske restauranter afvikles i Finlands hovedstad, Helsinki.

Michelinguiden opstod i Frankrig for over 100 år siden som en anbefaling af gode spisesteder. Guiden nævner tusindvis af restauranter, hvoraf de bedste tildeles en, to eller tre michelinstjerner.

I dag er der over 3500 michelinrestauranter i verden.

Inden aftenens uddeling har 31 danske restauranter en eller flere af de eftertragtede stjerner.

Og det antal lander tæt samme niveau i år, lyder vurderingen.

Spørger man Berlingskes madanmelder Søren Frank, er det således ikke nødvendigvis et år, hvor der er stjerner til nye navne i den danske restaurationsbranche.

Det hænger sammen med, at der ikke er åbnet så mange restauranter med niveau til en michelinstjerne det forgange år, forklarer han.

- Der er ikke, hvad man kan kalde en finansiel stemning til at åbne en meget ambitiøs restaurant, siger Søren Frank.

Generelt er antallet af nyåbnede restauranter faldet siden 2019, fortæller Jeppe Møller-Herskind, der er vicedirektør i hotellernes og restauranternes brancheforening, Horesta.

- Når man kigger ned i det, er det blevet sværere at tjene penge. Det er simpelthen blevet meget, meget dyrere at drive virksomhed inden for vores erhverv, siger han.

Særligt skyldes det, at øgede omkostninger som følge af at energi- og fødevarepriserne samt lønninger er blevet større poster i det samlede budget. Og det er på trods af en rekordhøj beskæftigelse og omsætning, fortæller Jeppe Møller-Herskind.

- Men der er en stor optimisme i branchen, der bunder i stor efterspørgsel på at gå ud og spise, siger han.

Selv om der ikke er mange nye michelinkandidater, kan det til gengæld blive året, hvor Alchemist i København får tre stjerner, fortæller Søren Frank.

Eller måske falder der endelig en stjerne af til Mielcke & Hurtigkarl på Frederiksberg, Falsled Kro i Millinge, Lieffroy i Nyborg eller Studio, der også ligger i hovedstaden.

Alligevel er der én nyåbnet restaurant, der har niveauet til en stjerne, mener anmelderen.

- Københavnske Aure åbnede først i marts. Teoretisk set har der været tid til, at inspektørerne kunne nå forbi, men spørgsmålet er, om guiden har haft restauranten på radaren, siger Søren Frank.

/ritzau/