Nye coronaregler har trængt flere sognepræster op i et hjørne. Coronastramningerne kom nemlig med meget kort varsel og lød, at hver kirkegænger skulle have mere plads.

Det betyder, at flere personer, som ellers var inviteret med til enten en bisættelse eller begravelse, pludselig fik af vide, at de ikke var velkommen alligevel.

Thomas Reinholdt Rasmussen, der er Biskop i Hjørring Søndre Provsti, fortæller til Nordjyske, at han torsdag aften omkring klokken otte blev orienteret om, at der skulle være 7,5 kvadratmeter pr. person.

»Der er nogle kirker, der pludselig er blevet meget små, og et varsel på 12 timer, det er snert på,« siger han.

De nye restriktioner går særligt ud over landsbykirker, hvor der i forvejen ikke er meget plads. Flere af disse kirker kan nu kun have plads til otte til ti personer inde i kirken.

Thomas Reinholdt Rasmussen fortæller, at det har sat flere sognepræster i en svær situation, da der var flere begravelser fredag, hvor gæstelisten måtte reduceres. Det var særligt hårdt for de pårørende, som måtte udvælge og give beskeden videre til de nu uinviterede gæster.

Fremadrettet vil pårørende selvfølgelig blive præsenteret for retningslinjerne fra start, så de kan tage højde for det i forhold til gæstelisten, men lige i denne situation, hvor restriktionerne kom med så kort varsel, var der ikke andet at gøre for præsterne.

De pårørende, det har måttet skære gæstelisten ned, har skulle dog have taget situationen pænt, lyder det.