Conni Stjerne-Wennergaard og hendes mand, Emil, blev i maj efter syv års forsøg endelig forældre til deres ønskebarn.

Og lige siden har de glædet sig til søndag i denne weekend at kunne holde barnedåb og fejre lykken og deres lille søn sammen med deres familier og store vennekreds.

Men så kom der fredag eftermiddag – igen – pludselig nye restriktioner fra sundhedsmyndighederne på grund af den bekymrende stigning i antallet af coronasmittede.

Restriktioner, der gælder fra lørdag middag.

Derfor har Conni og Emil, som beskrevet af TV2 Østjylland, været nødt til i sidste øjeblik at skære 19 gæster fra, så Sundhedsstyrelsens nye og strammere regler om maksimalt 50 personer også ved private arrangementer kan overholdes.

»Man bliver jo superærgerlig over det lige til at starte med. Der kom strammere restriktioner i sidste uge, og det havde vi allerede rettet os ind efter og gjort klar med mere sprit, handsker, afstandskrav, at man skal sidde ned og så videre,« siger 32-årige Conni Stjerne-Wennergaard fra landsbyen Gangsted ved Horsens, til B.T.

»Med alle de her ændringer i sidste øjeblik tør jeg ikke at planlægge mere foreløbig. Men jeg kan love, at når der bliver fundet en vaccine mod covid-19, så holder vi et brag af en fest med livemusik og det hele. Og så skal alle med,« siger Conni Stjerne-Wennergaard, som her ses med manden Emil og deres lille søn.Privatfoto Vis mere »Med alle de her ændringer i sidste øjeblik tør jeg ikke at planlægge mere foreløbig. Men jeg kan love, at når der bliver fundet en vaccine mod covid-19, så holder vi et brag af en fest med livemusik og det hele. Og så skal alle med,« siger Conni Stjerne-Wennergaard, som her ses med manden Emil og deres lille søn.Privatfoto

»Og fredag kommer der så endnu en gang nye restriktioner. Så pludselig skulle vi 'finde' 19 af vores gode venner, som vi måtte meddele, at de desværre ikke kan være med til barnedåben alligevel,« tilføjer hun.

Men selv om det gav et ordentligt sug i mellemgulvet, da sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde sent fredag eftermiddag proklamerede for rullende kameraer, at det nu er nødvendigt at stramme reglerne igen-igen, har det dog ikke fået Conni og Emil til at miste modet.

For problemet med at skulle finde næsten en snes af sine gode venner, som man må meddele, at de altså bliver nødt til at blive væk, har hen over natten og lørdag formiddag mere eller mindre ordnet sig selv.

»Alle har virkelig været søde og forstående, og mange har skrevet eller ringet til os og sagt, at de jo ikke lige er dem, der er allertættest på, så de har selv meldt fra. Det er der faktisk så mange, der har gjort, at vi nu er nået ned på i alt 50. Derfor skal vi alligevel ikke til selv at pege på nogen. Vi bliver nøjagtig de 50 personer, vi må være, så der bliver fyldt til sidste stol,« fortæller Conni Stjerne-Wennergaard.

Hun glæder sig til barnedåben i kirken og den efterfølgende fest, selv om det længe planlagte arrangement nu bliver minimeret en smule.

»Vi har en meget stor omgangskreds og ville rigtig gerne have alle med. Men så må de andre jo komme forbi på et andet tidspunkt,« siger hun.

Festen, som der altså nu to gange er blevet ændret på præmisserne for, er faktisk ikke den eneste, der på den ene eller anden måde er påvirket af corona-restriktioner.

»Emils 40 års fødselsdag i maj måtte vi aflyse. En stor fest blev i stedet vekslet til et stykke kage på en bænk i haven i blæsevejr. Men det gjorde faktisk ikke så meget, for jeg gik i fødsel samme dag,« griner Conni Stjerne-Wennergaard.

