Det vakte undren, da der i begyndelsen af ugen dukkede terrasser op flere steder i Aalborg Vestby.

Og de nye 'byrum', som kommunen kalder dem, deler nu vandene.

I Facebook-gruppen 'Vestbyens Venner' deler borgere i flæng deres holdning til det nye påfund i Vestbyen.

Mens nogle bifalder det grønne initiativ, så er der mange, der er utilfredse med placeringerne.

Sådan ser det nye byrum ud på Willemoesgade. Vis mere Sådan ser det nye byrum ud på Willemoesgade.

»Der er mangel på parkering, så dybt forundret over kommunen,« skriver en borger blandt andet.

For de i alt fire nye byrum optager nemlig ni parkeringspladser.

»Tænker det skulle være for at hygge, men ærgerligt at der ryger P-pladser,« skriver en anden.

Og kritikken om at inddrage parkeringspladser kommer ikke bag på rådmanden for by og landskabsforvaltningen, Hans Henrik Henriksen (S).

»Vi vidste godt, at den her diskussion ville komme. Men det har været en opvejning, og nu vil vi gerne prøve det her af,« siger han med henvisning til, at de nye terrasser er et forsøg over de næste to måneder.

Han genkender desuden ikke kritikken af, at der mangler parkeringspladser i Vestbyen.

»Samlet set er der fint med parkeringspladser i Vestbyen. Overordnet set har vi faktisk tilføjet parkeringspladser til i den tid, jeg har siddet som rådmand,« siger Hans Henrik Henriksen.

Er der nok parkeringspladser i Vestbyen?

De fire terrasser er placeret på Willemoesgade, Helgolandsgade, Ryesgade og Suensonsgade. De er indrettet med både siddemøbler og beplantning

»Der er nogle, der har efterspurgt de her byrum, og så har vi lavet en opvejning, der gør, at nu prøver vi det her af,« siger rådmanden.

Når forsøgsperioden er overstået skal kommunen evaluere projektet. Og der er Hans Henrik Henriksen lydhør for alle sider af sagen.

»Det er jo klart, at hvis modstanden er meget stor, så lytter vi jo til det,« siger han.