»Vi skal ikke lade os kyse. Vi skal ikke frygte. Vi skal kæmpe.«

Sådan skriver Pernille Vermund, formand i Nye Borgerlige, torsdag på sin Facebook-side.

Vermund har skrevet ordene som reaktion på dagens angreb i den franske by Nice, hvor tre personer er blevet dræbt. Et angreb, som fransk politi kalder for et terrorangreb.

Ifølge Pernille Vermund er angrebet blot med til at tydeliggøre, at der er brug for at 'stå fast og om at gøre modstand', som hun skriver i opslaget. Det vil hun, og resten af Nye Borgerlige, gøre ved at indrykke Muhammed-tegninger som annoncer i danske aviser. Det skal ske som led i en ny kampagne.

Nye Borgerlige indrykker snart Muhammed-tegninger i danske aviser. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Nye Borgerlige indrykker snart Muhammed-tegninger i danske aviser. Foto: Niels Christian Vilmann

»Jeg har bedt gode venner i Nye Borgerlige om at sætte en kampagne i gang, så danskerne kan få mulighed for at vise deres støtte til ofrene for islams vold, deltage i kampen for vores frihed og bidrage til, at politikerne vågner op til dåd.«

»I samarbejde med satiremagasinet Charlie Hebdo vil vi indrykke netop de tegninger af Muhammed, som Samuel Paty brugte i undervisningen, i de danske aviser.«

Samuel Party var den skolelærer i Frankrig, som 16. oktober blev angrebet og dræbt på åben gade i Frankrig. Læreren havde forinden undervist i ytringsfrihed, hvor han undervejs havde tilbudt at vise karikaturtegninger af profeten Muhammed til de elever, der ønskede det.

Den skyldige var en tjetjensk islamist, og efterfølgende var der flere franske medier, der bragte selvsamme tegninger.

Og det er disse, som Pernille Vermund og Nye Borgerlige altså nu vil bringe med kampagnen 'Støt Samuel Paty – kæmp for friheden'. Vermund skriver, at kampagnen lanceres inden for de nærmeste dage.

Overskuddet af det, som danskerne bidrager med, bliver desuden givet videre til de efterladte, hvis pårørende er blevet ofte for terrorhandlinger, skriver Vermund.

Over for B.T. uddyber Pernille Vermund, hvorfor partiet agter at handle, som de beskriver.

»Vi står i en kulturkamp, og det er afgørende, at vi ikke bøjer af, når vi bliver truet med vold, drab og terror. Jo mere vold, der kommer, desto mere er der behov for at værne om vestlige værdier. Vi skal i fællesskab værne om vores ytringsfrihed.«

Er det en god idé, at Nye Borgerlige indrykker Muhammed-tegninger i danske aviser?

Muhammed-tegninger er før blevet trykt i en avis. Jyllands-Posten bragte dem i 2005, og det franske magasin Charlie Hebdo blev i 2015 udsat for et terrorangreb, hvor 13 blev dræbt, efter magasinet havde trykt tegningerne. Senest var der så Samuel Paty, der brugte dem i sin undervisning.

Og netop derfor giver det fortsat mening af bringe tegningerne, mener Vermund – også selv om det før har kostet menneskeliv.

»Truslen om vold og terror er for at få os til at bøje af, og hvis vi svarer igen med en undskyldning, så har vi ytringsfrihed på papiret, men ikke i samfundet. Der findes ikke pæn ytringsfrihed, der findes ytringsfrihed.«

Er det nødvendigt, når man tænker på de konsekvenser, det før har haft?

»Det er netop nødvendigt, fordi det har haft konsekvenser. Hvis ikke det havde haft konsekvenser, så var det jo ikke nødvendigt.«

Pernille Vermund ikke kan sige noget yderligere om kampagnen, eller hvornår kampagnen nærmere realiseres. Men partiet agter at melde nærmere ud om et par dage.