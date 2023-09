Der er både vindere og tabere i nye og meget omdiskuterede ejendomsvurderinger, der træder i kraft 1. januar 2024.

Lad os starte med at se på vinderne.

Langt de fleste boligejere har nemlig grund til at smile, når de ser på, hvad der skal betales i ny boligskat i 2024.

Det vurderer Curt Liliegreen, der er direktør i Boligøkonomisk Videncenter.

»Langt de fleste husejere kommer til at betale mindre i ejendomsskat. Der er nogen undtagelser, men generelt er det sådan, at har du et en-families hus, så kommer du til at betale mindre i skat,« siger han.

Han nævner to eksempler på, hvor meget husejere vil spare.

Eksempelvis vil ejere af et typisk hus i Sorø på Sjælland til 1,7 millioner kroner betale en ejendomsskat, der er 6.400 kroner lavere i 2024 end i år.

Og så vil ejere af et hus til 7,2 millioner kroner i København betale en ejendomsskat, der er 16.000 kroner lavere om året.

Et spørgsmål er så, om huspriserne også vil stige, fordi der kommer en lavere ejendomsskat?

Curt Liliegreen vurderer, at især husene i København vil stige mellem tre og fem procent.

»Det giver potentielt ret store stigninger i værdien for huse, men jeg er skeptisk for, om det vil blive realiseret alle steder,« siger han og tilføjer:

»Der er nogen steder i det nogen med et grimt ord vil kalde udkantskommuner i særligt Jylland, hvor jeg ikke tror, at den lavere ejendomsskat, vil betyde prisstigninger. Her er der i øjeblikket flere fraflyttere end tilflyttere, og det ændre en lidt lavere ejendomsskat på huse nok ikke på. «

Omvendt er det ejerne af lejligheder, der kommer til at betale mere i ejendomsskat.

»Lejligheder har ikke betalt det i skat, de skulle. Grundvurderingen har været hel fiktiv. Der har været en ekstrem lav grundvurdering i en stor herskabslejlighed på Frederiksberg, mens der har været en kunstig oppustet grundværdig på et hus nede i Nakskov,« siger Curt Liliegreen.

Et eksempel er en to-værelses lejlighed på Ydre Nørrebro i København til en vurdering på 2.795.000 kroner.

Her vil der være en stigning i boligskat på 9.428 kroner om året i 2024 til sammenligning med 2023, vurderer Nordea Kredit.

Stigningen vil dog kun ramme de personer, der køber lejlighederne efter 1. januar 2024, hvor de nye ejendomsvurderinger træder i kraft.

»Der bliver givet skatterabat, så der ikke er nogen de nuværende ejere, der reelt kommer til at betale mere i boligskat,« siger Curt Liliegreen.

Vurderingen fra flere er, at lejlighederne vil blive solgt til en lidt lavere pris, da nye ejere ikke vil kunne få skatterabatten, og i stedet skal betale skat ud fra de nye ejendomsvurderinger.

Curt Liliegreen vurderer dog ikke, at der er grund til at græde for langt de fleste ejere.

»Har man haft lejlighed i mere end fem år, så er det alligevel nok lidt svært at finde et taberansigt frem. De er jo steget helt ekstremt meget især i Region Hovedstaden,« siger han.

De første foreløbige ejendomsvurderinger ud fra den nye måde at gøre det, er blevet frigivet.

Se dem her.