Mobile autoværn kan rykke trafik over i modsatte vejbane på 30 minutter, hvilket kan forhindre alenlange køer.

Det er ikke sjovt at sidde fast i timelange køer, når uheld på Storebæltsbroen får biltrafikken mellem Sjælland og Fyn til at gå i stå.

Derfor er der nye mobile autoværn på vej. De mobile autoværn gør, at trafikken hurtigt kan ledes over i den modsatte vejbane, når der sker et uheld.

Det oplyser A/S Storebælt i en pressemeddelelse.

Som det er i dag, tager det mindst fire timer at flytte trafikken over i modsatte vejbane, når der sker et uheld, eller hvis der er større vejarbejde på broen. Med de mobile autoværn kan det gøres på cirka en halv time.

Der bliver i alt opsat fire mobile autoværn på strækningen.

Det indledende arbejde med opsætningen er begyndt tirsdag. De nye autoværn ventes at være klar til brug næste år.

- Ingen bilister synes, det er morsomt at holde i kø, og timelange trafikkøer har store omkostninger for samfundsøkonomien, når tusindvis af biler og godstransporter holder stille.

- De mobile autoværn er derfor en løsning, hvor vi kan få trafikanterne hurtigere over forbindelsen ved større uheld, som lukker broen i flere timer i den ene retning, siger Finn Raun Gottfredsen, projektchef i Storebælt, i en pressemeddelelse.

De fire mobile autoværn opsættes ved Knudshoved, Sprogø Vest, Sprogø Øst og ved betalingsanlægget.

De autoværn bliver udover ved uheld også taget i brug, når der er større renoveringsarbejde på broen, ligesom de også kan blive brugt i forbindelse med motionsløb og cykelløb, så biltrafikken bliver generet mindst muligt.

Foruden de nye autoværn kommer der også en opgradering af teknologien på broen i form af særlige kameraer og andet teknisk udstyr.

Udstyret kan for eksempel døgnet rundt registrere, om et køretøj er standset, om der er personer på kørebanen, eller om der er spøgelsesbilister.

Det ventes at blive taget i brug i 2022.

/ritzau/