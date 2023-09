Der var ikke andet end glade soldater, der havde kontaktet stjernefotografen, efter to interviews om hans oplevelser fra frontlinjen i Ukraine udkom i dagbladet Politiken i juli.

Det sagde den nu fyrede fotograf Jan Grarup tirsdag i et interview med B.T. om krigsfotografens usandheder.

Hvad er ifølge Politiken usandt? I en artikel fra 30. juli fortæller Jan Grarup, at han har affyret en mortergranat mod russiske stillinger. Det er ikke korrekt. Jan Grarup skrev en ’hilsen’ til russerne på granaten, men selve affyringen blev foretaget af en ukrainsk soldat. I samme artikel gengives to episoder, som om Jan Grarup selv har oplevet dem. Den ene drejer sig om, hvordan ukrainske soldater skræmmer russiske krigsfanger ved foran dem at diskutere, om de skal henrette dem eller skære hænderne af dem. Den anden drejer sig om, at den 3. angrebsbataljon på en enkelt nat mistede 40 mand i kamp. Begge dele er episoder, som Jan Grarup har fået gengivet af en kilde. Han har ikke selv oplevet dem, og tabstallet drejer sig ikke om den 3. angrebsbataljon, men om en anden enhed. I et interview den 1. juli fortæller Jan Grarup, at han og hans ukrainske hold besøgte pizzeriaet RIA i Kramatorsk tre timer før det 27. juni blev ramt af russiske missiler. Besøget fandt imidlertid sted dagen før missilangrebet. Der stod også, at der sad en gruppe colombianere på restauranten, men det gjorde der ikke.

Er du blevet kontaktet af nogle ukrainske soldater eller andre ukrainere, efter interviewet med Politiken kom ud?



»Ja, jeg er i kontakt med den 3. angrebsbrigade. De har ikke nogle problemer med det overhovedet. Men det er blevet brugt som værende et argument i den her kritik, at jeg skylder dem en forklaring,« sagde krigsfotografen.

De har ikke haft noget kritik af nogle af de eksempler, der har været?



»Ikke noget, de har skrevet til mig,« sagde Jan Grarup, der også fortalte, at soldaterne kommer til Danmark i forbindelse med udgivelsen af hans nye bog.

Mandag opsagde Politiken deres samarbejde med Jan Grarup. Foto: Anthon Unger Vis mere Mandag opsagde Politiken deres samarbejde med Jan Grarup. Foto: Anthon Unger

Men der er ukrainere, der har været utilfredse med krigsfotografen - og de har skrevet til Jan Grarup.

Det fortæller Weekendavisen i et længere interview med chaufføren Yehor Konovalov og fotografen Alex Babenko, der var sammen med Jan Grarup i Ukraine fra den 22. juni til den 6. juli, så kontaktede de fotografen i august:

»Da vi blev opmærksomme på løgnene i de to interviews, kontaktede vi ham den 16. august, så han havde en chance for selv at trække udtalelserne tilbage. Han sagde indledningsvis, at han ville gøre det. Men da der efter 14 dage ikke skete noget, kontaktede vi Politikens chefredaktør,« fortæller Yehor Konovalov til avisen.

Ifølge Yehor Konovalov og Alex Babenko, så begyndte Jan Grarup, at afpresse dem, da de kontaktede Politikens chefredaktør. Jan Grarup er nemlig i besiddelse af billeder af Konovalov og Babenko med henholdsvis et maskingevær og en mortérgranat, fortæller de i interviewet.

I Weekendsavisens artikel fortæller Yehor Konovalov og Alex Babenko, at i Politikens to interview med Jan Grarup er flere fejl, end dem der har været offentligt kendt.

Men ifølge Jan Grarup har de her fejl været en del af den undersøgelse, som Politiken allerede har foretaget.

»Alle de her ting er en del af Politikens undersøgelse, og dem har jeg svaret på. De har vurderet, hvilke ting der skal rettes, og hvilke der ikke skal rettes.«

Hvorfor fortalte du ikke, at de havde kontaktet dig, da jeg spurgte dig om det under interviewet?

»Ved du hvad, nu bliver det simpelthen for bøvlet. Du er nummer syv i dag, der spørger til nogle ting, og I har åbenbart alle sammen forskellige kilder på det. Og det kan jeg simpelthen ikke finde rundt i. Du har danske kilder. Jeg ved godt, hvem din kilde er. Og det skal nok blive sjovt senere hen,« siger Grarup til B.T.

Ifølge chefredaktør for Politiken Amalie Kestler, så kommer de nye oplysninger og fejl, som Alex Babenko og Yehor Konovalov fortæller om til Weekendavisen, ikke som en overraskelse.

»Der ikke noget nyt for os i det, ukrainerne nu siger til Weekendavisen. Vi er helt klar over, at Jan Grarup og de to af hans tidligere fixere er blevet uenige om en del. De pågældende artikler var interview med Jan Grarup om hans oplevelser. Vi har set på indsigelserne helt efter vores sædvanlige praksis, vurderet dem og der er lavet en rettelse. Læsernes Redaktør har valgt at rette de fejl, som vi finder dokumenteret,« svarer Amalie Kestler, der ikke vil stille op til et interview,i en mail til B.T.