Sundhedsstyrelsen fraråder ikke længere buffetservering, lyder det i opdaterede anbefalinger.

Der er godt nyt til danskere, der nyder at kunne få lidt af hvert på tallerkenen.

Sundhedsstyrelsen fraråder nemlig ikke længere buffetservering.

Sådan lyder det i nye anbefalinger, der søndag er præsenteret.

Buffetrestauranter og andre former for fællesspisning skal i genåbningens fase 2 ifølge de nye anbefalinger dog have et grundigt fokus på hygiejne.

Blandt andet skal de sørge for, at kontaktflader og andre mulige smittepunkter rengøres.

- Ved buffetservering, fællesspisning med videre skal der være særligt fokus på kontaktflader, herunder om der med fordel kan anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsskåle ved selvservering, lyder det i anbefalingerne.

Gæster på restauranter, kantiner og andre steder bør desuden have fokus på god håndhygiejne, selv om man måske skal røre ved flere forskellige fade.

Restauranterne bør også følge anbefalinger om eksempelvis at sørge for kontaktløs betjening og fjerne unødvendige kontaktpunkter.

De nye anbefalinger, Sundhedsstyrelsen har lagt frem, kommer i forbindelse med fase 2 af landets genåbning under coronakrisen.

Buffetrestauranterne kan sammen med de andre restauranter og caféer i landet åbne fra den 18. maj.

Indkøbscentre og stormagasiner kan åbne fra mandag.

Der slækkes på anbefalingerne, fordi smitten er under kontrol i Danmark.

Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, understreger samtidig, at det er vigtigt, at man ikke bare giver los.

Heller ikke, selv om anbefalingerne nu indeholder mildere principper end tidligere.

Han påpeger også, at anbefalingerne skal ses som "faglige sigtelinjer".

De skal implementeres under gældende love og regler. Det skal ske i takt med, at Danmark gradvist åbner igen.

