Der bliver oprustet med køretøjer hos Region Nordjylland. Regionen har netop underskrevet en kontrakt med SMC om levering af 35 ambulancer, hvoraf to af dem er XL-ambulancer.

Det skriver Beredskabsinfo, som er beredskabets netavis.

Indkøbet af køretøjerne sker, fordi Region Nordjylland fra 1. april 2022 delvist overtager ambulance- og patientkørslen fra Falck. En opgave, som varetages sammen med ambulanceselskabet PreMed.

Beslutningen om selv at stå for ambulancekørsel blev truffet tilbage i februar, hvor et flertal i regionsrådet stemte for.

»Vi har haft et godt samarbejde om ambulancetjenesten (Falck, red.), men efter en udbudsrunde har en ny aktør budt ind med en god pris og kompetencer, som gør, at valget er faldet på en løsning, hvor regionen driver ambulancerne i 2 ud af 4 områder, og det nye selskab, PreMed, driver dem i de sidste 2,« sagde regionsrådsformand Ulla Astman (S) dengang.

Foruden ambulancerne er der bestilt 14 køretøjer til liggende sygetransport og to tjenestebiler.

Leveringen af køretøjerne vil ske af to omgange, hvor den første halvdel leveres 4. januar og de resterende leveres 1. februar 2022. Ifølge regionen giver den forskudte levering en hensigtsmæssig proces for tilpasning af de nye køretøjer, så de er klar, når regionen overtager ambulancedriften.

Region Nordjylland skal foruden materiel også ansætte 250 nye medarbejdere, ligesom der også skal etableres 13 ambulancestationer i Nordjylland.