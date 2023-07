Et lavtryk vest for Irland har sat kurs mod Danmark. Og det bliver tydeligt søndag.

Først skal vi dog igennem en lørdag, der bliver beskrevet som en »blandet landhandel«. Lidt byger hist og her. Lidt sol. Mild varme.

Det er i hvert fald sådan, vagthavende meteorolog ved DMI Bolette Brødsgaard opsummerer lørdag, som hun kalder en »udmærket dag til at lave alt muligt«.

Vælger man at bruge dagen på stranden, kan det dog være en god idé at finde en god krog med læ eller spille beach volley for at holde varmen.

Temperaturerne bliver nemlig ikke tårnhøje.

»Temperaturen kommer til at ligge lige under de 20 grader. De fleste steder i landet vil der være mellem 17 og 19 grader,« fortæller hun lørdag morgen til B.T.

Og så er der regnen. Den vil ramme i byger de fleste steder i landet.

»Måske de går fri i den nordligste del af landet, hvilket nok er meget rart med aktiviteterne deroppe,« siger Bolette Brødsgaard og henviser til den famøse Hellerup-uge i Skagen.

Natten til lørdag har der i den østlige del af landet været flere tordenbyger. De har nu passeret, og der er altså med undtagelse af nogle byger nogenlunde ro på himlen. For nu.

For når man spørger den vagthavende meteorolog, hvordan vejret kommer til at se ud søndag, skal hun ikke bruge mange øjeblikke, før hun svarer:

»Der skifter det fuldstændig.«

»Lige nu ligger der et lavtryk vest for Irland, og det bevæger sig over Danmark søndag. Der kommer til at være heldagsregn. Det vil regne lidt. Hele tiden. Alle vegne. Måske med undtagelse af Skagen, hvor der nok vil være tørt indtil sidst på dagen.

»Der kan komme en del vand, fordi det kommer til at regne over så lang tid. Det er ikke noget, vi advarer om, men der vil komme en del millimeter i særligt den vestlige del af landet og Sønderjylland.«

Også søndag vil temperaturerne ligge lige under de 20 grader, så hvis man ikke lader sig slå ud af lidt vand fra oven, kan man sagens bevæge sig ud i det danske sommerland, siger Bolette Brødsgaard.

»Med regntøj og paraply er man godt klædt på. Der kommer ikke til at være så megen blæst, så man skal ikke frygte for at miste paraplyen.«

Lavtrykket vil i løbet af natten til mandag forsvinde, og så vender bygerne tilbage.

»Men måske vi kommer op på et par og 20 grader i starten af ugen,« lyder det fra den vagthavende meteorolog.