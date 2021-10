Skal I være med i 'Nybyggerne'? I kan jo ingenting? Hvad fanden laver I i 'Nybyggerne'?

Det var de forbavsede spørgsmål, Line May Christensen og Benjamin Bygvraa Schultz blev mødt af, da de endelig kunne løfte sløret for, at de er en del af årets deltagere i tv-programmet 'Nybyggerne'.

For de har lige præcis ingen erfaring, når det kommer til at sætte huse i stand. Derfor var reaktionerne fra venner og familie formentlig lidt anderledes end de andre deltageres.

»Det kom bag på rigtig mange. Folk er ikke overraskede over, at vi kunne finde på det, fordi vi godt kan lide spontane ting. Men at det lige var 'Nybyggerne', havde de ikke regnet med,« fortæller Line May Christensen.

Parret kommer begge fra Als i Sønderjylland, blot en køretur på 15 minutter til Sønderborg, hvor årets 'nybygger'-huse står. Det er også grunden til, at de meldte sig til programmet i år.

De to 25-årige studerende er nemlig klar til at lade storbylivet ligge og flytte hjem igen. Meget gerne i et splinternyt hus, som de selv har sat i stand.

Drømmen om huset i Sønderborg går hånd i hånd med ønsket om at vende tilbage til rødderne og få plads til en familieforøgelse inden alt for længe.

»Jeg kunne pakke min kuffert nu og smutte. Jeg er så klar til det,« siger Line May Christensen.

I dag bor de i en toværelseslejlighed på Frederiksbjerg i Aarhus. Her er det heller ikke gør-det-selvindretningen, der kommer til udtryk ved første øjekast.

Det er Line, der får de skøre ideer og tænker: 'Det kan vi sagtens gøre'. Benjamin er ifølge Line lidt mere realistisk og mere simpel indretningsmæssigt. Derfor kalder Line ham sommetider for 'IKEA-manden', hvis hun synes, han bliver for kedelig. Vis mere Det er Line, der får de skøre ideer og tænker: 'Det kan vi sagtens gøre'. Benjamin er ifølge Line lidt mere realistisk og mere simpel indretningsmæssigt. Derfor kalder Line ham sommetider for 'IKEA-manden', hvis hun synes, han bliver for kedelig.

»Vi har aldrig lavet store projekter, kun småtterier. Vi har revet noget ned, men sjældent bygget noget op,« siger Benjamin Bygvraa Schultz og fortsætter:

»Alle de andre par havde lavet store projekter. Renoveret lejligheder eller sommerhuse. Vi har ikke rigtig lavet noget. Det var de andre også overraskede over.«

Selvom de altså klart var de mest uerfarne på Nybyggervej, holdt det ikke de to sønderjyder tilbage. Tværtimod. Med gåpåmod og skøre ideer kastede de sig ud i at istandsætte 'gult hus'.

I syv uger var der mange nætter, hvor de kun fik to-tre timer hver nat. Dagen før rummene skulle stå klar, fik de måske en enkelt time på øjet. Det overraskede Line og Benjamin, der havde regnet med at få i hvert fald fire-seks timers søvn om natten.

Foruden kampen med at sætte et hus i stand, når kun man kender til en hammer og boremaskine, skulle de være oplagte til at være på tv hver dag.

»Hvis jeg gerne ville have en facade, kunne jeg umuligt opretholde det. Man bliver virkelig skrællet ned til sin kerne i sådan et program,« fortæller Benjamin Bygvraa Schultz.

Det lykkedes uden de store skænderier undervejs, selvom de selv havde forestillet sig, at de ville blive testet.

»Vi havde mere hinanden i hånden hele vejen igennem og lavede det meste sammen. Så hvis det gik godt, kunne vi rose hinanden, og gik det dårligt, var vi begge skyld i det,« forklarer Line May Christensen.

Det var hårdt hele tiden at føle sig bagud i forhold til de andre par. I dag sidder de også tilbage med en følelse af, at de måtte gå på kompromis med flere ting undervejs, fordi de var så tidspressede.

Så skønhedsfejl er der nok af, men det er ifølge dem »en del af charmen i 'gult hus'«.

De er allermest stolte af køkkenet, mens de ærgrer sig over, hvad de nåede i deres ekstraværelse, som de har lavet om til et aktivitetsrum.

På trods af småfejl og mangler er det uden tvivl drømmehuset, der står og venter på dem. Hvis altså de løber med sejren, der skal afgøres i en livefinale 24. november.

»Der er meget på spil. Men vi under alle at vinde. Alle har fortjent det. Men det er vores drømmehus, vi har lavet, og vi har lagt blod, sved og tårer i det, så vi er spændt på finalen,« siger Line May Christensen.

Men der går lidt tid, inden afgørelsen lander. Indtil da er de nervøse for, hvad seerne synes om dem. Noget, de også synes er skræmmende og overvældende at skulle forholde sig til.

»Det er også noget af det svære, at vi bliver vurderet på vores stil og vores personligheder.«

De glæder sig til at se, hvad der sker. De lever højt på drømmen om livet i Sønderborg.