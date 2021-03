Nyborg Kommune har søndag oprettet en testenhed på skole, hvor 150-200 skal testes.

En skoleelev i Nyborg er blevet smittet med enten den sydafrikanske eller brasilianske variant af coronavirus.

Kommunen har derfor været i gang med at opspore nære kontakter, og det betyder, at mellem 150-200 er blevet opfordret til at tage en test.

Der er tale om en elev på Birkhovedskolen i indskolingen - 1. 3.-klasse - som er blevet smittet.

Det oplyser Marianne Stentebjerg, direktør for skole- og børneområdet i Nyborg Kommune.

- Vi har en elev, som er blevet smittet med den brasilianske eller sydafrikanske variant.

- Vi blev orienteret om det lørdag af Styrelsen For Patientsikkerhed. Vi har haft en stor indsats i gang med at kontakte forældre i de pågældende klasser, og personer, der har været i nærkontakt med eleven, så de kan blive testet søndag, siger hun.

Der er opstillet en testenhed på Birkhovedskolen, hvor alle de nære kontakter kan blive testet søndag.

Den smittede elevs familie er også smittet, men ifølge Marianne Stenbjerg ikke med en de pågældende varianter.

Det er ikke bekræftet, hvilken af de to varianter der er tale om.

Begge varianter er på radaren hos de danske sundhedsmyndigheder, fordi de vurderes at have en nedsat følsomhed over for vacciner og muligvis er mere smitsomme.

Lørdag oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at der var fundet yderligere seks tilfælde med den brasilianske variant af coronavirus. Der er samlet ni bekræftede tilfælde i Danmark.

Der er indtil videre 46 bekræftede tilfælde med den sydafrikanske variant, og yderligere 29 positive prøver er under mistanke. Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut.

/ritzau/