Fire ud af ti føler sig dårlig forberedt på at få barn. Mødrehjælpen håber, at ny hjemmeside giver ro i maven.

De glade forventninger til at blive mor eller far blegner ofte i mødet med virkeligheden.

Mange føler sig uforberedte på kroppens forandringer under graviditeten, forløbet under fødslen og den første tid hjemme med den lille.

Det viser en Megafon-undersøgelse blandt mødre og fædre foretaget for Mødrehjælpen.

Blandt knap 3000 repræsentative forældre til børn mellem 0 og 3 år svarer 44 procent, at det offentliges fødselsforberedelse slet ikke eller i mindre grad har klædt dem på.

Direktør i Mødrehjælpen Ninna Thomsen er overrasket over resultatet:

- Det kommer bag på mig, at så forholdsvis mange føler, at de farer vild i forældrejunglen.

- Vi bryster os jo af, at vi i Danmark har en stærk svangreomsorg, siger hun.

Undersøgelsen er foretaget i februar, og coronarestriktionerne kan have forstærket oplevelsen af at være alene.

Måske fordi tilbuddet om fødselsforberedelse har været digitalt, eller fordi det ikke har været muligt at få gode råd fra ligesindede i en mødregruppe.

Men det handler ikke kun om corona, siger Ninna Thomsen.

- Vi ved, at der generelt er travlt på fødegangene, og at personalet mangler tid til at tale med forældrene både før og efter fødslen.

- Det hører vi fra forældre, som har fået barn for to-tre år siden, og debatten den seneste tid vist har vist det samme.

På Regionshospitalet i Randers kender chefjordemoder Lone Neumann ikke Mødrehjælpens undersøgelse.

Men hun mener, at dens resultater også kan være et udtryk for at stille store krav til sig selv i den nye rolle.

- Det at få børn er blevet mere ophøjet, end det var tidligere. Når jeg taler med gravide, hører jeg tit, at de følger den og den mor på Instagram.

- Når man så kommer hjem efter fødslen, og barnet bare græder, så kan det være meget overvældende i forhold til de glansbilleder, man har inde i hovedet.

Undersøgelsen viser, at godt halvdelen af de adspurgte bruger internettet og sociale medier som en af de vigtigste kilder til information.

Men for hver fjerde kniber det med at overskue informationerne.

I et forsøg på at rette op på det har Mødrehjælpen i denne uge åbnet en hjemmeside, der er lavet i samarbejde med blandt andre socialrådgivere, jurister, jordemødre og sundhedsplejersker.

Blandt andet kan gravide og deres partnere følge et fødselsforberedelseskursus og et kursus i familiedannelse.

Direktør Ninna Thomsen håber, at siden kan medvirke til, at forældre får mere ro i maven.

- De vil kunne se, at informationerne hviler på den bedste faglighed, siger hun.

