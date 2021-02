En heldig dansker kunne i weekenden iføre sig en ny titel som millionær. Men der skulle en rum tid, før realiteten trængte ind.

Vedkommende, en mand i en halvtredserne fra Hjørring, troede nemlig i første omgang, at der var tale om en form for spam.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse.

»Pludselig stod der i mailen, at jeg havde vundet 1.000.000 kroner Det kunne jo ikke passe. Jeg styrtede ud til min kone, for at vise hende det, og hun var også helt sikker på, at det var spam. Vi var meget skeptiske,« siger manden, hvis identitet er anonym, til Danske Spil.

Derfor dobbelttjekkede manden og hans hustru gennem deres pluskonto, om gevinsten på 1 millioner kroner gennem Millionærgarantien virkelig var ægte.

Under fanen 'afsluttede spil' så den også ud til at være god nok.

Men konen var stadig ikke overbevist.

»Jeg gik rundt i en times tid og var helt rundt på gulvet. For hvordan reagerer man lige på at have fået en million – og havde man overhovedet det? Var det bare spam? Til sidst sagde min hustru, at jeg skulle ringe til Danske Spil, så vi kunne få ro i sjælen.«

Og så kunne parret åbne champagneflaskerne, da Danske Spil bekræftede gevinsten.

Noget, manden beskriver som 'helt vildt'.

»Ens første tanke er jo, at man skal ud at fejre det. Men det kan man jo ikke på grund af corona. Så vi må vente, til restauranterne åbner igen. Så skal vi da ud og have en god middag.«

De nybagte millionærer har besluttet ikke at tale højt om milliongevinsten. Ikke engang til børnene.

»Det er fint, at min kone og jeg har den hemmelighed sammen. Og vi vil ikke risikere, at nogen kommer til at tale over sig. Derfor holder vi det bare for os selv. Dermed ikke sagt, at vi ikke vil forkæle vores børn og børnebørn. Det bliver bare uden, at de ved, hvor pengene kommer fra.«

Millionærgarantien på 1 million kroner bliver hver uge vundet af en dansker, selvom vedkommende ikke nødvendigvis har haft gevinst på sine rækker.