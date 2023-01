Lyt til artiklen

Efter blot en måneds ansættelse brød en 16-årig pige grædende sammen efter at være blevet overfuset af en kunde i Coop 365 i Løsning. På grund af en flaskebon på halvanden krone.

Nu kommer butikschefen med et opråb – og en klar opfordring til kunderne.

Seancen, der fik butikschef Laura Mørkøre til at reagere, udspillede sig i søndags, fortæller hun til Horsens Folkeblad.

Her begyndte en kvindelig kunde – som havde et barn på otte-ti år med ude at handle – ifølge Laura Mørkøre højlydt og i en grov tone at svine den 16-årige kassemedarbejder til og sætte spørgsmålstegn ved hendes evner.

Årsag: At flaskeautomaten havde afvist pant for halvanden krone på grund af, at der sad et klistermærke over stregkoden på en pantflaske. Butikkens souschef blev tilkaldt og problemet løst.

Først da andre kunder bagefter spurgte til, hvordan hun havde det, kom pigens reaktion.

Ifølge Laura Mørkøre brød pigen grædende sammen og var 'fuldstændig ødelagt'.

Butikschefen har talrige gange oplevet kunder, som taler grimt til medarbejderne. Men denne gang kunne hun ikke vende den anden kind til.

Fordi det her gik ud over en 16-årige, som netop havde fået sit allerførste job.

»Nok må være nok. Vi er ekstremt udsatte i butikkerne, fordi vi har et ansigt udadtil, men det er simpelthen ikke en fair måde at byde næste generation velkommen til arbejdslivet. Det kan vi ikke udsætte vores unge mennesker for, uden vi også aktivt siger fra og viser, det ikke er i orden,« siger Laura Mørkøre til Horsens Folkeblad.

Det sker blot en uges tid efter, at souschefen i SuperBrugsen i Jyderup, Jonas Schmidt, tog bladet fra munden og kritiserede en kunde for at have overfuset en ungarbejder for at have slået prisen på fire bakker æg forkert ind – hvad ungarbejderen rent faktisk ikke gjorde.

Det fik efterfølgende kunden til at henvende sig og tilbyde at give den pågældende medarbejder en undskyldning.

Laura Mørkøre håber, at kvinden med barnet vender tilbage til Coop 365 i Løsning og gør det samme. Ellers er hun ikke sikker på, at vedkommende fortsat er velkommen i supermarkedet.