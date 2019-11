Kommuner sender nyankomne elever direkte i almindelige klasser. Flere glemmer den basale sprogundervisning.

Over halvdelen af de danske kommuner vælger at indskrive nyankomne elever direkte i almindelige skoleklasser frem for i en modtageklasse specielt egnet til tosprogede elever.

Det viser en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Den bygger på spørgeskemaer, som 96 ud af de i alt 98 kommuner har besvaret.

Kommunerne er ifølge loven forpligtet til at give basal sprogundervisning til elever, der har behov for det, og som begynder direkte i en almindelig klasse.

Men det kniber for flere kommuner, fortæller Line Ørting-Vester, der er konsulent ved EVA.

- Vores undersøgelse viser, at der ved direkte indskrivning er stor risiko for, at nyankomne elever kommer til at deltage i undervisningen uden at modtage den sprogstøtte, de har brug for.

- Det kan medføre, at der sidder nogle elever med begrænsede muligheder for at deltage. Og de får derfor heller ikke det optimale ud af undervisningen, siger hun.

Nyankomne elever defineres i rapporten som tosprogede børn og unge i alderen 5 til 18 år, der ikke har de sproglige forudsætninger for at indgå i almindelig undervisning i folkeskolen.

Danmarks Lærerforening er bekymret for, om alle kommuner giver børnene den sproglige støtte, de har ret til.

- Jeg er meget betænkelig ved om alle kommuner følger loven.

- Selvfølgelig er det godt at være sammen med danske klassekammerater og lære et dagligdags-dansk. Men for at få det faglige sprog skal der mere hjælp til, siger Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening.

/ritzau/