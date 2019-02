Kritik af nyt Vandhus i Vordingborg: For små omklædningsrum og for dårlige brusere

Den nyåbnede svømmehal i DGI Huset Vordingborg har fået en hård start.

Vandhuset, der åbnede i efterårsferien sidste år, bliver på de sociale medier kritiseret for at skabe flaskehalse i omklædningsrummene og for brusere, som nemt går i stykker, eller hvor vandet hurtigt skifter mellem koldt og varmt vand.

Det skriver DR Sjælland.

Én af dem, der er godt træt af forholdene, er Anne Hansen fra Bakkebølle udenfor Vordingborg.

- Fra man træder ind ad døren og skal igennem omklædningsrummet, til man står ude ved bassinkanten, er der faktisk så mange flaskehalse, at det bliver en meget stresset og ubehagelig oplevelse, siger hun til DR Sjælland.

Derfor har Anne Hansen nu valgt at trække sin fem-årige søn fra svømning - efter kun fire svømmetimer i Vandhuset.

- Det bliver stresset med så lille en dreng, der sidder på gulvet, mens der er damer, der skræver hen over ham, og folk der skal ind og ud. Han kunne jo slet ikke holde fokus på, hvad det var, vi skulle. Og da vi var færdige med svømning og kom op og var kolde, skulle vi igen stå og vente. Den ene gang præsterede vi at stå 20 minutter, før vi kom hen til bruseren, fortæller Anne Hansen til DR Sjælland.

Kritikken bliver mødt med forståelse i DGI Huset i Vordingborg. For selvom direktør Bjarne Malmros er glad for det nye vandhus, er han samtidig enig i, at omklædningsrummene er for små.

- Vi kan konstatere at omklædningsrummene måske ikke er de bedst indrettede. Succesen i Vandhuset gør, at der er for lidt plads derude. Men lige nu kan vi ikke gøre andet, end at se om vi kan bruge den plads på en anden måde. Vi kan ikke bygge til eller lave om i større stil, siger han til DR Sjælland.

Bjarne Malmros fortæller samtidig, at man til foråret vil ændre indretningen af omklædningsrummene.

Derudover arbejder bygherren og leverandøren i øjeblikket på at finde fejlene på bruserne.

Det vides dog ikke, hvornår fejlene er blevet rettet op.