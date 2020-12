Epidemikurven er knækket. Vi har tillagt os gode vaner i højtiden. Og der er lagt en plan for det stigende antal indlagte på sygehusene på grund af covid-19.

Sådan lyder budskaberne nogenlunde i en ugentlig risikovurdering fra den såkaldte Indsatsgruppe, der har ansvaret for at fastlægge det nationale og regionale risikoniveau til håndtering af covid-19.

Indsatsgruppen vurderer, om iværksatte tiltag til håndtering af covid-19 er tilstrækkelige, kan ophæves, forlænges, udbredes eller suppleres af yderligere tiltag.

Gruppen kan for første gang i lang tid se positive tendenser:

Den første coronavaccine gives 27 dec. i Danmark og forventes at kunne sætte en stopper for epidemien. Foto: CARLO ALLEGRI Vis mere Den første coronavaccine gives 27 dec. i Danmark og forventes at kunne sætte en stopper for epidemien. Foto: CARLO ALLEGRI

»Smitten med covid-19 er fortsat på et meget højt niveau i hele landet, men der ses aftagende vækst i nye smittede med covid-19 både på landsplan og i alle regioner,« lyder det i risikovurderingen for uge 52, der er udkommet onsdag.

Her konkluderes det også, at kontakttallet foreløbig er beregnet til 0,9, som er et tegn på, at epidemikurven er knækket – og at det dermed går den rigtige vej i Danmark.

I rapporten kan man desuden læse, at mange danskere foretager coronabevidste valg, herunder ændrede indkøbsvaner og ændret adfærd ved sociale arrangementer, som f.eks. juleaften og julefrokoster.

Den ændrede adfærd blandt danskerne er noget af det, der med til at nedbringe stigende smitte i samfundet og altså i sidste ende mindske presset på sygehusvæsenet.

Det nationale planlægningsgrundlag for medicinske indlæggelser er i dag øget med 50 pct. ekstra udover det allerede aftalte, svarende til 1.330 medicinske sengepladser til COVID-19-patienter. National og regional risikovurdering for uge 52

Og netop det er der brug for, kan man læse i risikovurderingen. For på trods af færre smittede er der fortsat flere mennesker, der bliver indlagt.



»Antallet af nyindlagte covid-19-patienter er på et højere niveau end i slutningen af marts måned 2020, om end disse tal ikke er direkte sammenlignelige på grund af den screening af indlagte patienter, der foregår nu. Dags dato, 23. december, er der 720 indlagte i alt og 91 indlagte på intensiv,« skriver indsatsgruppen.

Det er derfor også iværksat en ny plan for sygehuskapaciteten i alle regioner, da der kan opstå et behov for øget kapacitet i hele landet.



Det er særligt Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Midtjylland, der er presset på kapaciteten.

Covid-19 patient Salim Aladdin på 54 år i en samtale med læge Claire Præst Holm og sygeplejerske Marie Svensson på lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital i København torsdag den 7. maj 2020. Salim har været indlagt i lidt over to uger. Efter først at have været indlagt på intensiv blev Salim overført til Lungemedicinsk afdeling, hvor han fik tilført ilt for bedre at kunne trække vejret. (Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix). Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Covid-19 patient Salim Aladdin på 54 år i en samtale med læge Claire Præst Holm og sygeplejerske Marie Svensson på lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital i København torsdag den 7. maj 2020. Salim har været indlagt i lidt over to uger. Efter først at have været indlagt på intensiv blev Salim overført til Lungemedicinsk afdeling, hvor han fik tilført ilt for bedre at kunne trække vejret. (Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix). Foto: Ólafur Steinar Gestsson

»Det nationale planlægningsgrundlag for medicinske indlæggelser er derfor i dag øget med 50 pct. ekstra udover det allerede aftalte, svarende til 1.330 medicinske sengepladser til covid-19-patienter. Der er tale om en plan, som regionerne gradvist kan tage i anvendelse ved behov,« lyder det i rapporten.

Myndighederne forventer, at antallet af indlagte fortsat vil stige i den kommende uge, men at færre smittede vil betyde, at antallet af nyindlagte aftager om 10-14 dage.