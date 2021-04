I over et år er alle tænkelige overflader over hele verden blevet tørret af for at forhindre coronasmitte. Igen og igen og igen og igen og igen og igen …

Måske er det slet ikke nødvendigt.

USAs Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) har ifølge New York Times i denne uge nedskrevet risikoen for at blive covid-19-smittet ved kontakt med overflader til 1 ud af 10.000.

»Endelig,« lyder reaktionen fra Linsey Marr, ekspert i luftbårne virusser, til mediet:

»Vi har vidst det i lang tid, og alligevel er folk stadig så optaget af at rengøre overflader. Der findes virkelig ikke noget bevis for, at der nogensinde er nogen som helst, der er blevet smittet med covid-19 af at røre en overflade med spor af smitten.«

Samme toner lyder fra en anden ekspert.

»Det videnskabelige grundlag for al denne bekymring for overflader er meget lille og tæt på nul,« siger mikrobiologen Emanuel Gordon:

»Det her er en virus, du får ved indånding. Det er ikke en virus, du får ved at røre ved noget.«

Rochelle Walensky. Foto: SUSAN WALSH Vis mere Rochelle Walensky. Foto: SUSAN WALSH

New York Times beskriver, hvordan en stribe af faktorer skal finde sted for at smitte kan spredes via overfladeberøring: Først skal en stor mængde friske smittepartikler ende på en overfalde, dernæst skal en relativt stor del af dem hurtigt overføres til en persons hånd, og endelig skal de lige så hurtigt overføres fra hånden til personens ansigt.

I forbindelse med nedjusteringen af risikoen for at blive smittet ved overfladeberøring lød det samtidig fra CDC-direktør Rochelle Walensky:

»Folk kan godt blive smittet ved kontakt med overflader eller genstande, men imidlertid har vi beviser på, at risikoen for at få smitte på denne måde faktisk er ret lav,« sagde hun.

Herhjemme lyder det om smitte via overflader i Sundhedsstyrelsens retningslinjer:

'Ved indirekte kontakt kan en smittet person ved host, nys eller råb, eller ved berøring med urene hænder, afsætte virus på overflader, som for eksempel håndtag, gelændere mv. Den næste person, der rører ved overfladen, kan så føre smitte til egne slimhinder i øjne, næse eller mund.'