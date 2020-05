Er du gammel nok til at huske Berlin-murens fald, så husker du helt sikkert også monsterhittet ‘Wind of change’.

Det er den med Scorpions-forsanger Klaus Meines karakteristiske fløjten efterfulgt af ordene ‘I follow the Moskva, down to Gorky Park...’

Nu hævder en ny podcast, at det var den amerikanske efterretningstjeneste CIA, som reelt stod bag Scorpions-hittet.

Sangen var - hævdes det - en del af den amerikanske koldkrigspropaganda, som skulle få frihedshungrende unge russere til at vælte styret i Kreml indefra.

Scorpions i 1980'erne. Det er forsanger Klaus Meine i midten, manden bag 'Wind of change'. Ny podcast hævder dog, at det var CIA, der skrev sangen. Foto: Ritzau Scanpix Vis mere Scorpions i 1980'erne. Det er forsanger Klaus Meine i midten, manden bag 'Wind of change'. Ny podcast hævder dog, at det var CIA, der skrev sangen. Foto: Ritzau Scanpix

'Wind of change’ udkom i 1990 på albummet ‘Crazy World’.

Steffen Jungersen har som mangeårig rockskribent mødt Klaus Meine mange gange.

»Umiddelbart lyder det som en af de sædvanlige amerikanske konspirationsteorier i genren, at det var Stalin, der myrdede Kennedy. Nu har jeg mødt Klaus Meine mange gange, og han er verdens sødeste, rareste og mest fredselskende mand. Jeg kan ikke forestille mig, at han vil spændes for sådan en vogn,« siger Steffen Jungersen.

Det er den amerikanske journalist Patrick Radden Keefe fra magasinet The New Yorker, som står bag podcasten, der slet og ret hedder ‘Wind of change’.

Hans viden kommer blandt andet fra CIA-kilder, og han forsøger gennem otte afsnit at afdække forløbet.

Vesttyske Scorpions var et populært band i det daværende Sovjetunionen, hvor vestlig musik var bandlyst indtil slutningen af 1980’erne. Musik blev smuglet ind og overspillet fra båndoptager til båndoptager.

Bandet var et af de første vestlige bands, som fik lov til at spille live i Sovjetunionen.

Blandt andet spillede bandet til ‘Moscow Music Peace Festival’ i 1989 sammen med blandt andre Ozzy Osbourne og Bon Jovi.

Forsanger i bandet Scorpions Klaus Meine afviser, at CIA var indblandet i tilblivelsen af bandets største hit 'Wind og Change'. Foto: JOHN MACDOUGALL Vis mere Forsanger i bandet Scorpions Klaus Meine afviser, at CIA var indblandet i tilblivelsen af bandets største hit 'Wind og Change'. Foto: JOHN MACDOUGALL

Festivalen var arrangeret af amerikaneren Doc Mcghee, der ifølge podcasten arrangerede festivalen med støtte fra CIA. Til gengæld for sit arbejde slap han for en straf i en narkosag, skriver Berlingske. Doc Mcghee afviser, at CIA var involveret i at arrangere festivalen.

Teorien om, at CIA står bag, næres også af, at Klaus Meine undtagelsesvis skrev både tekst og musik til ‘Wind of Change’.

Normalt er det rytmeguitarist Rudolph Schenker, der skriver musikken og Klaus Meine, der står for teksterne i bandet. De to er den hårde kerne, som har været med siden bandets begyndelse i 1965.

Klaus Meine blev efter eget udsagn inspireret til at skrive sangen efter et møde med unge russere i forbindelse med ‘Moscow Music Peace Festival’, ligesom en gave fra et russisk band i form af en balalajka også skulle have inspireret Meine til at skrive sangen.

En balalajka er et russisk strengeinstrument, der blandt andet ses i hænderne på Klaus Meine på opsamlingsalbummet 'Best of Rockers ‘n’ ballads' fra 1989, hvor bandets fem medlemmer spontant spiller foran russerne på den Røde Plads i Moskva.

Balalajkaen indgår også i teksten til 'Wind of change' lige før guitarsoloen, hvor Klaus Meine synger ‘let your balalaika sing, what my guitar wants to say’.

Ifølge flere internationale medier finder Patrick Radden Keefe aldrig den ‘smoking gun’, han leder efter i podcasten. Det bliver ved indicier.

Ifølge Steffen Jungersen kan sangens betydning ikke undervurderes.

»Den har som ingen anden sang bragt folk sammen. Dengang og nu. Da Scorpions spillede på festivalen Copenhell i Danmark i 2016 tænkte jeg, at nu bliver bandet stenet for at spille en ballade, hvor der fløjtes. Men alle koncertgæsterne stod endnu mere sammen og skrålede med i deres black metal-trøjer. Det var simpelthen noget af det smukkeste, jeg har oplevet, og det er det, sangen kan,« siger han.

Forsanger Klaus Meine afviser, at CIA har været involveret i tilblivelsen af den ikoniske sang.

»Det er en podcast, og der vil være en masse mennesker, som vil interessere sig for det. Ideén er fascinerende, og den er underholdende, men det er ikke sandt,« siger Klaus Meine ifølge sitet metalcastle.net.

»Som amerikanerne ville sige, så er det 'fake news',« slutter den 71-årige forsanger.

Scorpions står udover 'Wind og change' også bag hittene 'Rock You like a hurricane' og 'Still loving you'.