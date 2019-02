Der er kommet bambusskov, kinesiske pagoder og flyvende hejrer ind i grafikken på Sundhedsplatformen. Men trods en ny opdatering af det udskældte system er Sundhedsplatformen fortsat lige så tung at danse med.

Hvis man tænker, at opdateringer af it-systemer skulle gøre dem bedre, så må man tænke om i tilfældet Sundhedsreformen.

Den seneste opdatering, der blev rullet ud lørdag, skulle blandt andet give bedre overblik over patienternes sygdomsforløb og deres medicin. Men det er ikke tilfældet, mener afdelingslæge Bjarne Skjødt Hjaltalin, der arbejder på anæstesiafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Roskilde og sidder i bestyrelsen for Yngre Læger.

»Arbejdsgangene og flowet i systemet skulle helst understøtte vores arbejde - ikke gøre det mere besværligt. Det virker ikke gennememarbejdet,« siger han.

Et eksempel: Bjarne Skjødt Hjaltalin skal give en patient bedøvelse. Han taler med patienten om, hvad der skal ske, og udarbejder et notat til journalen om det.

Tidligere var alle oplysninger, han skulle bruge, i siden af skærmbilledet. Nu kræver det adskillige klik i menuerne at få frem.

»Det var faktisk noget af det mest velfungerende før,« bemærker han.

Et andet eksempel er det medicinske udstyr, lægerne bruger til at give patienterne medicin.

Synes ikke at baggrundsgrafik med bambusskov, kinesisk pagode og flyvende stork/hejre kan kompensere for at jeg ikke længere kan generere en automatisk diagnoseliste, når jeg skriver primærjournal. Suk! — Eva Benfeldt (@EvaBenfeldt) February 5, 2019

Det kan selv sende information til computeren om, hvor meget medicin der er doseret. Hvis altså systemet er sat op til det. Det er Sundhedsplatformen ikke.

»Nu sidder sygeplejerskerne og taster det ind manuelt. Jeg troede, det var noget, man ville tage med i opdateringen,« siger Bjarne Skjødt Hjaltalin og fortsætter:

»I bund og grund er medicinmodulet totalt uoverskueligt. Det er svært at få et overblik - det betyder, at vi er nervøse for at lave fejl.«.

B.T. har forsøgt at få en kommentar til kritikken fra både Region Hovedstaden og Region Sjælland, der står bag Sundhedsplatformen. men det har ikke været muligt.