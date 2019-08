Der er målt usædvanlig varme på toppen af Grønlands indlandsis de seneste dage.

Torsdag blev der målt 2,7 grader ved DMI's vejrstation ved Summit i 3202 meters højde, hvilket var en rekord.

Og allerede fredag klokken 16 blev rekorden slået, da der blev målt 4,7 graders varme. Det skriver TV2.

De høje temperaturer har også betydet, at store mængder is smelter. Ifølge TV2 smelter der i disse dage mellem ti og elleve milliarder ton is om dagen. Det er mere end dobbelt så meget som de normale fire milliarder ton om dagen.

Klimaforsker Sebastian Mernild, leder af Nansen Senteret i Bergen i Norge, fortæller, at de høje temperaturer på Grønland er resultatet af, at den seneste varmebølge i Europa har bevæget sig nordpå.

»Det er ikke så tit, vi ser afsmeltning og så høje temperaturer på indlandsisen. Men vi har set det nogle gange inden for de seneste ti år.«

»Men vi skal helt tilbage til slutningen af 1800-tallet, hvor vi sidst så tilsvarende smeltende forhold inde på isen. Så vi ser det faktisk hyppigere nu, end hvad vi har set over et meget langt perspektiv på mange tusinde år,« siger han til Ritzau.

Sebastian Mernild forklarer, at de ekstreme hændelser er et tegn på, at klimaet forandrer sig.

»Når klimaet forandrer sig, er nogle af de første indikationer på, at der er ændring af klimaet, ekstremhændelser. Det her er jo en ekstremhændelse, fordi vi bliver ved med at slå rekorder,« siger Sebastian Mernild og uddyber:

»Når vi får mere energi lukket ind i klimasystemet, som ikke kan slippe ud, fordi koncentrationen af CO2 i atmosfæren stiger, og drivhuseffekten bliver kraftigere, får vi de her ekstremer. Så det er et helt naturligt tegn på, at klimaet er under forandring.«

Ifølge DR kan man via målinger også se, at middeltemperaturen på stationen i Summit også har været højere end det normale.

Middeltemperaturen for juli plejer at være på minus 12,2 grader. Men i år har temperaturen været minus 9 grader, skriver DR.

