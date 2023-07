Nu er der igen dårligt nyt til de mange tusinde danskere, der venter på at få udbetalt deres varmecheck på 6.000 kroner.

Tirsdag meldte Energistyrelsen ud, at næste udbetaling af varmechecks skal ske til september. Men der er så stor bunke af ansøgninger, der endnu ikke er blevet behandlet, at en del af ansøgningerne vil få udsat deres varmechecks i endnu længere tid.

»Energistyrelsen har afsluttet sagsbehandlingen for omkring 1/3 del af ansøgningerne. Mange ansøgninger sendes i høring hos borgeren, da den indsendte dokumentation ikke er dækkende,« oplyser Energistyrelsen i en mail.

Styrelsen kan ikke oplyse, hvor mange af ansøgningerne, der forventes at være godkendt til september, så ansøgerne kan få deres penge, eller hvor mange, der må have udsat deres varmecheck i endnu længere tid.

»Den nuværende plan er, at næste udbetaling sker i september. Der vil også komme en afsluttende udbetalingsrunde, når de sidste ansøgninger er færdigbehandlet,« skriver Energistyrelsen.

Det er ikke muligt at få oplyst, hvornår den nye runde kommer.

»Det kan ikke på nuværende tidspunkt oplyses, hvornår den finder sted, da det afhænger af, hvordan sagsbehandlingen af de resterende ansøgninger forløber, herunder om der er behov for at indhente yderligere dokumentation for at kunne vurdere, om lovens kriterier er opfyldt,« siger pressechefen.

På den her måde fortsætter varmecheck-kaosset.

22. maj kom det frem, at 13.800 husstande ved en fejl havde fået udbetalt en varmecheck.

Fejlen betød, at der var blevet udbetalt cirka 83 millioner kroner for meget.

»Vi har haft stor opmærksomhed på at sikre den rette datahåndtering og har foruden vores egen gennemgang haft Deloitte til at gennemgå metoden til udsøgning af data,« lød det fra direktør i Energistyrelsen, Kristoffer Böttzauw i en pressemeddelelse.

De forkerte udbetalinger betød så, at flere tusinde, der skulle have haft varmechecken i maj, fik udsat det.

I juni skete der igen en fejl, der betød, at udbetalingerne endnu en gang måtte udsættes.

»Udbetalingen i juni blev forsinket på grund af en teknisk udfordring i infrastrukturen, som betød, at udbetalingsfilen ikke kunne dannes,« skrev en presserådgiver hos Energistyrelsen i en mail til B.T.



4. juli blev der så udbetalt varmechecks til i alt 3.532 husstande, men det var ud af 34.000 ansøgninger om varmechecks.

Og en del af disse ansøgere kan altså ikke få oplyst, hvornår varmechecken så kommer, hvis ikke de ender med at være med på holdet, der får de 6.000 kroner i september.