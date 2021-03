I en ny vaccineplan fra Sundhedsministeriet forventes alle danskere at være færdigvaccineret 18. juli 2021.

Tidligere var datoen 27. juni.

Den nye plan er fredag eftermiddag sendt i en mail til Folketingets sundhedsordførere. B.T. er i besiddelse af mailen.

Planen er ændret som følge af forsinkelser i forventede leverancer af nogle af vaccinerne, fremgår det af mailen.

67-årige Aage Steen Jensen er allerede vaccineret. Mange andre danskere må vente til sommer. Foto: Bo Amstrup Vis mere 67-årige Aage Steen Jensen er allerede vaccineret. Mange andre danskere må vente til sommer. Foto: Bo Amstrup

'Samlet set betyder ændringerne, at alle danskere forventes at være tilbudt vaccination den 20. juni (tidl. 31. maj) og være færdigvaccineret ca. 18. juli (tidl. 27. juni)', oplyser ministeriet til sundhedsordførerne.

Den næste vaccine, som forventes godkendt i Danmark, er vaccinen fra firmaet Johnson & Johnson (Janssen).

Men Danmark kan først se frem til leveringer i april.

'Desværre har producenten meddelt, at de først er i stand til at levere i april måned,' skriver Sundhedsstyrelsen (SST) i et notat, som B.T. er i besiddelse af.

Desværre har producenten meddelt, at de først er i stand til at levere i april måned Sundhedsstyrelsen om leverancer fra Johnson & Johnson

Herudover forventes den femte vaccine i det danske vaccinationsprogram, Curevac, først at kunne levere doser i juni måned, skriver SST.

Styrelsen har dog også en enkelt 'glædelig nyhed', som den kalder det.

Nyheden er, at medicinalfirmaet Pfizer har bekræftet, at de i april måned leverer ca. 20.000 flere doser om ugen end tidligere forventet.

Det ændrer dog ikke på, at alle danskere nu forventes færdigvaccineret 18. juli.