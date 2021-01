Onsdag forventes Europa-Kommissionen at godkende endnu en vaccine til brug i Europa og dermed også i Danmark. Men hvad kan vi egentlig forvente os af den kommende vaccine fra Moderna?

»Det er imponerende med så høj effektivitet, når man tænker på, hvor hurtigt den er udviklet.«

Sådan siger professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet Rune Hartmann om den kommende vaccine fra Moderna, som i studier har vist sig at have en effektivitet på 94,1 pct.

Det er ikke muligt at sige, at den er bedre end den allerede godkendte vaccine fra Pfizer, lyder det fra professoren:

I USA er Moderna vaccinen allerede godkendt og taget i brug. Foto: JOSEPH PREZIOSO Vis mere I USA er Moderna vaccinen allerede godkendt og taget i brug. Foto: JOSEPH PREZIOSO

»De er begge gode, og Modernas vaccine er lige så god som den nuværende fra Pfizer,« siger Rune Hartmann.

Men han nu selv skulle vælge, hvilken en ville han så vælge?

Hvad ved vi om Moderna-vaccinen? Vaccinen har en effektivitet på 94,1 pct.



Den kan opbevares i en almindelig fryser ved -20 grader. Når den skal bruges, kan den holde sig en hel måned ved køleskabstemperatur, hvilket gør den lettere at transportere end Pfizers.



Moderna oplyste i august, at deres vaccine ville koste omkring 220 kroner per dosis, mens Pfizer/Biontechs koster omkring 125 kroner. Kilder: SSI og Lægemiddelstyrelsen.

»Der er ikke en, jeg foretrækker frem for en anden. Men jeg vil kun modtage en vaccine, der er godkendt i USA eller i EU. Det er dem, jeg stoler på,« siger professoren med henvisning til, at han ikke har lyst til at få vaccinen fra Rusland, Sputnik-V, eller den kinesiske vaccine SinoVac, som er godkendt til brug uden for Europa.

Fælles for Pfizer og Modernas vaccine er, at de begge bygger på såkaldt RNA-teknologi.

Den kinesiske Sinopharm vaccine, som her gives til manden på billedet i Lima, vurderes at være 79 pct. effektiv. Foto: ERNESTO BENAVIDES Vis mere Den kinesiske Sinopharm vaccine, som her gives til manden på billedet i Lima, vurderes at være 79 pct. effektiv. Foto: ERNESTO BENAVIDES

Det betyder, at vaccinen indeholder en lille kodestrimmel, som får kroppens celler til at danne et antigen, som ligner et protein fra coronavirus. Det stimulerer kroppens immunforsvar, så det kan genkende og beskytte sig mod virus, hvis den senere møder det.

Vaccinerne adskiller sig dog på den måde, de skal håndteres på. Pfizers vaccine skal opbevares ved minus 70 grader, hvor Modernas vaccine kan opbevares ved minus 20 grader. Det gør vaccinen lidt lettere at håndtere for personalet, der skal give stikket.

Flere af B.T.s læsere har i forbindelse med den kommende lancering spurgt, om man så – når vaccinerne nu ligner hinanden så meget – kan få et stik med først den ene vaccine og så dernæst et stik med den anden vaccinetype.

Men ifølge Rune Hartmann er det ikke testet i forsøg.

Ældre, risikogrupper og sundhedspersonale er de første, som skal vaccineres i Danmark. Foto: Tim Kildeborg Jensen Vis mere Ældre, risikogrupper og sundhedspersonale er de første, som skal vaccineres i Danmark. Foto: Tim Kildeborg Jensen

»Vi ved ikke, om det er sikkert, og med lægemidler er det altid sådan, at man skal være helt sikker, så vi undgår alvorlige bivirkninger,« siger han.

Selvom vaccinerne har vist sig at have en høj effektivitet, vides det endnu ikke, hvor længe immuniteten holder, efter man er blevet vaccineret med to doser. Det vides derfor heller ikke, om det bliver ligesom med influenzavaccinen, hvor risikogrupper årligt vaccineres.

»I første omgang skal vi bare være glade for, at vi kan sætte en stopper for epidemien, og så må vi vaccinere igen, hvis det bliver nødvendigt,« siger Rune Hartmann.

Leverancerne fra Moderna vil til at begynde med ikke komme i store partier. Det skyldes, at Moderna er noget mindre end Pfizer og derfor ikke er lige så hurtig til at producere et stort antal vacciner.

Er der bivirkninger? Ligesom med al anden medicin kan covid-19-vacciner give mulige bivirkninger. Hyppigst i form af rødme og ømhed ved indstiksstedet og forbigående feber.

Selvom vaccinerne mod covid-19 er udviklet hurtigere end normalt, er der foretaget den samme grundige gennemgang af dokumentationen.

Man kan ikke udelukke, at der kan optræde uventede bivirkninger, men fra andre vacciner ved man dog, at næsten alle bivirkninger efter vaccination indtræder inden for de første seks uger, og at det er meget sjældent, at de indtræder senere.

Det europæiske lægemiddelagentur EMA har godkendt de nye corona-vacciner på den betingelse, at virksomhederne bliver ved med at indsamle data om effekt og sikkerhed i 2-3 år, efter at vaccinerne er taget i brug. Kilde: Lægemiddelstyrelsen.

Tirsdag middag er knap 47.000 danskere vaccineret i Danmark.

»Jeg så da gerne, at vi vaccinerede endnu flere, men vi skal have vaccinerne til landet først, og lige nu leveres de altså ikke hurtigt nok. Hvis vi får det, skal vi nok skrue hastigheden op,« sagde direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm til B.T. mandag.