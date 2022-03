På en bestemt ø i Region Syddanmark bliver der drukket og taget stoffer som intet andet sted i området.

Det viser resultaterne fra den nyeste sundhedsundersøgelse fra Region Syddanmark. Det skriver Fyns Amts Avis.

Stedet, hvor det er særlig slemt med alkoholen og stofferne, er Ærø Kommune.

Her viser sundhedsundersøgelsen, at hele 24,2 procent af ærøboerne drikker mere end 10 genstande om ugen, mens 14,2 procent af beboerne på øen har prøvet at indtage cannabis, men det stopper ikke der.

For undersøgelsen viser også, at otte procent har prøvet hårdere stoffer og 20,9 procent af øens beboere har vist tegn på misbrug. Til gengæld viser rapporten også, at situationen på Ærø ikke er det generelle billede for Region Syddanmark.

Men netop de høje tal på Ærø har Pernille Rønn Bolding, der er sundhedskoordinator i Ærø Kommune, godt bemærket.

»Det her med alkohol og misbrug er noget, vi længe har været opmærksomme på, og selvom udviklingen faktisk har været positiv sien 2010, er der plads til forbedringer,« siger hun til mediet.

Dertil oplyser Pernille Rønn Bolding, at problemet med alkoholindtaget og stofmisbruget, er noget, som Ærø Kommune arbejder på. Blandt andet gennem et samarbejde med misbrugsbehandlingen i Svendborg og oplæg på skoler og ungdomsuddannelser.