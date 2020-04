Kræft er en meget sjælden sygdom hos børn.

Men en netop offentliggjort undersøgelse viser, at antallet af kræftsyge børn stiger i Danmark.

Det har forskere fra Kræftens Bekæmpelses Center For Kræftforskning konkluderet, efter at de har gennemgået det danske Cancerregister fra perioden 1943-2014.

Årsagen er endnu ukendt, men vores ændrede livsstil kan måske spille en rolle. Det skriver Kræftens Bekæmpelse i en pressemeddelse.

(ARKIV) Kræftens Bekæmpelse i København den 7. juli 2011.

I perioden 1943-1955 var der hvert år 168 nye børn, der fik stillet en kræftdiagnose.

Godt 60 år senere, i perioden 2006-2014, er der nu 280 nye tilfælde om året.

Gennem hele perioden kan forskere altså se, at antallet af børn, der får konstateret kræft, er stigende.

Hyppigheden af kræft hos børn er højest i alderen 0-4 og 15-19 år og lavest hos børn i alderen 5-14 år.

Det er oftest drenge, som udvikler kræft, men i de seneste år er antallet af piger med kræft steget mest markant

Statistik viser også, at danmark er blandt de lande i verden, hvor hyppigheden af børnekræft er højest.

Men det kan være beroligende at vide, at det er i Norden, at man er bedst til at behandle kræft hos børn, hvilket betyder, at fire ud af fem børn i dag overlever deres sygdom.

Kjeld Scmiegelow, som er professor ved Rigshospitalets Juliane Marie Center, og står i spidsen for det nye nationale forskningscenter for børnekræft, påpeger, at kræft er en sjælden sygdom blandt børn, og Danmark er et lille land, så studiet kan være forbundet med noget usikkerhed.

Men hvis der er en stigning, hvad er det så reelt et udtryk for?

»Der har uden tvivl været en stigning i leukæmi-tilfælde. Det mener vi hænger sammen med, at vi i Norden lever ekstremt sundt og rent. Tidligere studier har vist, at sygdommen opstår blandt børn, der kun har været udsat for meget få infektioner, så deres immunsystem ikke har lært at bekæmpe infektioner,« forklarer han.

Men immunsystemet kan ikke forklare hele stigningen. Kjeld Scmiegelow mener, at der er brug for mere forskning på området.

»Man har også set en stigende hyppighed i andre land - men hvad ligger der bag ved det? Kræft er mange forskellige undertyper, så man skal et spadestik længere ned og kobler mere dybdegående biologi på de her analyser, så vi kan blive klogere på, hvilke undertyper af kræft, der er steget,« siger han.