Region Midtjylland spørger hvert fjerde år borgerne om, hvordan de har det. Knap 34.000 personer fra de 19 kommuner har besvaret spørgsmålene – og der er både godt og meget dårligt nyt for de unge.

Antallet af dagligrygere er faldet siden 2017. Særligt blandt de unge er der virkelig sket noget på bare fire år.

De unge rygere mellem 16 og 24 år har således rykket sig fra 14 procent i 2017 og til 9 procent i 2021.

»Det er enormt positivt, fordi vi ved, at jo tidligere man begynder at ryge, jo større vil afhængigheden af tobak sandsynligvis blive. Unge mennesker, der begynder at ryge, har derfor ofte sværere ved at stoppe igen,« fortæller seniorforsker Karina Friis fra forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM, der er projektleder for undersøgelsen i Region Midtjylland.

Der er desuden også sket et fald blandt de unge, når det kommer til deres alkoholvaner.

»Vi ser et mindre fald i andelen af midtjyder, der drikker mere end 10 genstande om ugen. Igen er det hos unge mellem 16 og 24 år, vi ser det største fald fra 24 procent til 18 procent. Det ændrer dog ikke på, at stort alkoholforbrug og rygning stadig udgør et folkesundhedsproblem – også blandt unge,« siger Karina Friis.

Om undersøgelsen Sundhedsprofilen er udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2021 – en spørgeskemaundersøgelse blandt knap 34.000 borgere i Region Midtjylland

Borgerne er tilfældigt udvalgt og repræsentative for såvel kommunerne som regionen

I Region Midtjylland fik 56.500 borgere fra 16 år og opefter tilsendt spørgeskemaet

Region Midtjylland udsendte forskellige spørgeskemaer til unge (16-24 år) og voksne (25+ år)

2021 udgaven er Region Midtjyllands femte sundhedsprofil. Sundhedsprofilen er tidligere lavet i 2006, 2010, 2013 og 2017 Kilde: Region Midtjylland

Men selvom de unge altså har fået skåret ned på nogle af de dårlige ryge- og alkoholvaner, er der i stedet flere, der fortæller, at deres mentale sundhed har fået et knæk.

Da midtjyderne i 2021 deltog i undersøgelsen var hverdagen præget af en række restriktioner og tiltag i forbindelse med coronapandemien, hvilket bærer en del af skylden for den dårlige mentale sundhed, da mange har været mere isolerede og mere ensomme end tidligere.

Men det er ikke alene pandemiens skyld. For andelen med dårlig mental sundhed har været på fremmarch i det seneste årti.

Det er særligt blandt de unge, at udviklingen er allerdårligst.

»Fra 2017 og til 2021 er andelen af unge, der har symptomer på depression steget fra hver tiende til nu at gælde for knap hver femte. Ligeledes er 44 procent af de unge stressede. Det er bekymrende tal, som kalder på handling,« siger efterforsker Finn Breinholt Larsen fra DEFACTUM.

Også fysikken hos midtjyderne skranter. I dag er mere end hver anden midtjyde overvægtig.