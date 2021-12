Flemming Blom Kjærgaard er blandt tusindvis af odenseanere, der hver dag plages af støj fra motorvejen i og omkring deres hjem.

En ny undersøgelse fra Rambøll viser, at flere end 8000 odenseanere fordelt på 4402 husstande er plaget af støj fra motorvejen. I nogle områder ligger støjniveauet op mod 25 procent over den maksimale grænseværdi.

Men selvom tallene er opsigtsvækkende, er de langtfra overraskende for Flemming Blom Kjærgaard, der er aktiv i støjgruppen i Fraugde.

»Den nye analyse bekræfter det, vi har råbt højt om i årevis. På tværs af Odense er vi hårdt ramt af støj fra motorvejen, og den opleves faktisk endda langt højere, end det, der fremgår af rapporten, når vi for eksempel selv står og måler den,« siger han i en pressemeddelelse.

Analysen fra Rambøll kortlægger, hvilke boligområder i Odense der er mest belastet af støjen fra Fynske Motorvej og Svendborgmotorvejen. Analysen er bestilt af Odense Kommune, som fredag mødtes med repræsentanter fra de lokale støjgrupper for at finde ud af, hvordan de med den nye undersøgelse i hånden kan bede Folketinget om flere penge til at lægge en dæmper på motorvejsstøjen.

Problemet er nemlig massivt, mener både kommune og de lokale støjgrupper.

»Derfor er jeg glad for, at vi har sat os sammen ved bordet - støjgrupperne og kommunen - så der langt om længe forhåbentlig kan blive gjort noget ved problemet. Nu kæmper vi i samlet flok for at råbe Folketinget op og få politikerne til at prioritere vores område, når der skal sættes penge af til at bekæmpe støj,« siger Flemming Blom Kjærgaard.

Ifølge Miljøstyrelsen er et område belastet af støj, hvis støjen overstiger 58 decibel. I alt 4402 boliger i Odense ligger i områder, hvor netop det er tilfældet. I alt 917 af de boliger ligger i områder, hvor støjen er mellem 63 og 68 decibel og 103 boliger ligger i områder, hvor støjen er 68 decibel eller derover.

Sammen har Odense Kommune og lokale støjgrupper nedsat en arbejdsgruppe, der skal sikre flest muligt penge til Odense, når politikerne på Christiansborg skal fordele penge til støjdæmpende tiltag.

I sommeren 2021 blev der vedtaget en infrastrukturplan, hvor der er afsat tre milliarder kroner til at bekæmpe trafikstøj. Pengene skal primært gå til støjbelastede områder langs statsvejene.