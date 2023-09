Tre ud af fire danskere vil gerne på pension, inden de fylder 66 år.

Det skriver Finans.

Tallet kommer fra en ny undersøgelse, som Wilke har lavet for PFA Pension.

I 2018 lå det tilsvarende tal på 45 procent.

En ny undersøgelse viser, at danskerne drømmer om at gå tidligt på pension. Foto: Vibeke Toft/Ritzau Scanpix

Til Finans siger Camilla Schjølin Poulsen, der er privatøkonom i PFA Pension:

»Drømmen om økonomisk uafhængighed er den største privatøkonomiske megatrend, jeg nogensinde har oplevet. Vi drømmer om selv at have det sidste ord at skulle have sagt over alle dele af vores liv.«

Det er især de yngre generationer, der ikke kan forestille sig at blive længere tid på arbejdsmarkedet.

Af undersøgelsen fremgår det, at blot to-tre procent af de 29 til 45 årige ønsker at vente med at gå på pension til efter deres 70-års fødselsdag.

Og denne aldersgruppes forventede folkepensionsalder ligger ellers på 70 til 74,5 år.

I virkeligheden er det dog kun et fåtal af danskere, der pensionerer sig selv.

For nylig kunne Berlingske fortælle, at 700.000 danskere med deres nuværende opsparingsniveau har kurs mod at spare mere op, end de behøver.

Det kan skabe frygt for, at for mange personer dermed kan gå tidligt på pension og efterlader et hul på arbejdsmarkedet og i den danske økonomi.

De fleste pensionskasser anbefaler ifølge Berlingske, at man gennem sit arbejdsliv sparer nok op til at få 80 procent af sin slutløn udbetalt som pensionist.