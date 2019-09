Der bliver kørt alt for stærkt på de danske landeveje.

Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik, som er foretaget blandt 2.354 bilister i det første halvår af 2019.

Af de adspurgte bilister svarer 56 pct., at de meget ofte, ofte eller en gang imellem kører 90 km/t. eller mere på landevejene, hvor hastighedsgrænsen er 80. Blandt de adspurgte svarer 23 pct., at de kører 100 km/t i eller mere.

Det er tal, som vækker bekymring hos seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik, Michelle Laviolette.

Så mange kører meget ofte, ofte eller en gang imellem 90 km/t eller mere, når hastighedsgrænsen er 80 km/t Fyns Politikreds: 56 pct.

Københavns Politikreds: 45 pct.

Københavns Vestegns Politikreds: 53 pct.

Midt- & Vestjyllands Politikreds: 72 pct.

Midt- & Vestsjællands Politikreds: 49 pct.

Syd- & Sønderjyllands Politikreds: 62 pct.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds: 47 pct.

Sydøstjyllands Politikreds: 61 pct.

Østjyllands Politikreds: 53 pct.

Nordjyllands Politikreds: 63 pct.

Nordsjællands Politikreds: 45 pct.

Gennemsnit: 56 pct. Kilde: Rådet for Sikker Trafik.

Hun fortæller i en udsendt pressemeddelse fra Rådet for Sikker Trafik, at det kan måske føles ufarligt at køre lidt for stærkt, men selv små fartoverskridelser koster hvert år menneskeliv, da bremselængden påvirkes markant.

Det er altså ikke kun de meget høje fartovertrædelser, der kan koste liv. I 62 pct. af de dødsulykker, hvor for høj fart var en årsag, var hastighedsgrænsen overskredet med mindre end 20 km/t, viser tal fra Vejdirektoratet ifølge pressemeddelelsen.

Hvorfor vælger så mange bilister så alligevel at køre mere end det tilladte?

Ifølge en undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik, der har sat fokus på fartsyndernes undskyldninger, er der mange forklaringer på, hvorfor nogle bilister vælger at træde lidt for hårdt på speederen.

De mest brugte forklaringer går på, at de bare følger trafikken, samt at vejen indbyder til at køre hurtigere end hastighedsgrænsen.

Seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik, Michelle Laviolette, giver dog ikke meget for undskyldningerne.

»Du synes måske selv, at du har verdens bedste undskyldning for at køre for stærkt«, siger hun og fortsætter:

»Men fysikken er ligeglad med, hvilke undskyldninger du har, hvis der sker noget uventet, og du pludselig skal bremse eller undvige,« siger hun i pressemeddelelsen.